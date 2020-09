Bundesligist FSV Mainz 05 möchte das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse vor Zuschauern austragen und wird den Behörden ein entsprechendes Konzept zur Genehmigung vorlegen. Der Bundesliga-Auftakt in Leipzig findet wohl mit Zuschauern statt.

Der Verein habe auf Basis des Leitfadens der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ein Konzept "für eine verantwortungsvolle stufenweise Rückkehr von Fans zu unseren Spielen erarbeitet" und darüber bereits "Gespräche mit der Landespolitik und den zuständigen Behörden" geführt, sagte Vorstandschef Stefan Hofmann: "Diesen wird nun unser Konzept in schriftlicher Form zur Entscheidung vorgelegt."

Havelse tritt in Mainz an

Eigentlich hätten die Mainzer den Pokal-Auftakt beim Viertligisten bestreiten müssen. Havelse verzichtete wegen des großen finanziellen und organisatorischen Aufwands jedoch auf sein Heimrecht, so dass die Partie nun am 11. September (20:45 Uhr) in Mainz stattfindet.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte zu Wochenbeginn die erforderlichen Ergänzungen in den Durchführungsbestimmungen seiner Spielordnung beschlossen, um Pokalspiele vor Zuschauern zu ermöglichen. Die endgültige Zulassung von Fans und die Festlegung der maximalen Zuschauerzahl obliegt jedoch weiter den zuständigen Gesundheitsbehörden.

Vorläufige Absage des Gesundheitsamtes

Das zuständige Gesundheitsamt Mainz-Bingen lehnt eine nötige Ausnahmegenehmigung für den Fußball-Bundesligisten derzeit ab. Laut den momentan gültigen Verfügungen in Rheinland-Pfalz dürfen die Mainzer nicht mehr als 350 Besucher in die Arena lassen. "Wir würden Stand jetzt bis mindestens Ende Oktober keine weiteren Zuschauer genehmigen", sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag den Zeitungen der VRM-Gruppe.

Bundesliga-Auftakt in Leipzig wohl mit Fans

Am 20. September steht für die Mainzer das erste Bundesligaspiel der Saison gegen RB Leipzig auf dem Plan. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dürfen dabei mehrere Tausend Fans ins Stadion. 8.500 Zuschauer seien zugelassen, heißt es, das entspricht 20 Prozent des Fassungsvermögens der Red Bull Arena. Die Stadt Leipzig bestätigte die Freigabe am Dienstagnachmittag. "Wir wollen mit dieser Genehmigung ein Stück Normalität wagen. Wir sind uns bewusst, dass die Pandemie noch lange nicht besiegt ist. Aber dort wo es geht, muss Menschen - unter strengen Auflagen - auch erlaubt sein, ihren Alltag zurückzubekommen", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung. Bedingung ist unter anderem eine Maskenpflicht für die Zuschauer sowie strenge Abstandsregeln. Diese werden unter anderem mit einer Cluster-Bildung der Zuschauer erreicht, bei der zwischen kleinen Zuschauergruppen ausreichend Platz gelassen werden muss. Die Karten für das Spiel werden unter Dauerkarten-Inhabern verlost und nicht in den freien Verkauf kommen. Wer ein Ticket möchte, muss seinen Wohnsitz zudem in Sachsen haben. Die Genehmigung der Gesundheitsbehörde ist allerdings abhängig vom Infektionsgeschehen in Leipzig und kann bei negativer Entwicklung wieder entzogen werden. RB hatte dem Gesundheitsamt bereits vor Wochen ein Hygienekonzept vorgelegt, das von der Behörde genehmigt worden war. Damals hatte man auf knapp 20.000 Fans gehofft.