Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten hat der 1. FSV Mainz 05 im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt geholt. Am 12. Bundesliga-Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Jan-Moritz Lichte bei Hertha BSC zu einem 0:0. Die Rheinhessen bleiben mit nun sechs Zählern vor den Mittwochsspielen allerdings Vorletzter.

Die Mainzer spielten in der Abwehr durchgängig mit einer Fünferkette. Der Ankündigung von FSV-Trainer Lichte, in der Hauptstadt nicht nur "Schadensbegrenzung" betreiben, sondern auch gewinnen zu wollen, folgten kaum offensive Aktionen der seit Wochen schwachen Rheinhessen. Der Lattentreffer von Leandro Barreiro (40.) kam mehr durch Zufall zustande und aus dem Nichts.

Hertha bleibt vieles schuldig, Mainz kämpferisch

Hertha-Trainer Bruno Labbadia, der angespannt in seinem ockerfarbenen Glücksmantel in seiner Coachingzone herumlief, setzte dagegen in Matheus Cunha, Javairô Dilrosun und Krzysztof Piatek auf drei Spitzen, denen aber lange die Bindung zum Spiel fehlte. Die Berliner, die mit dem Selbstvertrauen der drei Spiele in Folge ohne Niederlage angetreten waren, präsentierten sich gegen den Vorletzten überraschend bieder.

In der ersten Halbzeit brachte keine Mannschaft einen Schuss aufs Tor - eine Premiere in dieser Saison. Im Berliner Regen klatschte Labbadia nach der Pause aufmunternd in die Hände. Die Chance zur Führung hatte aber zunächst der FSV: Nach einer scharfen Hereingabe ging der noch abgefälschte Schuss von Kevin Stöger knapp am Hertha-Tor vorbei (53.).

Hertha BSC - FSV Mainz 05 0:0 Hertha BSC: Schwolow - Zeefuik (72. Pekarik), Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (61. Mittelstädt) - N. Stark - Tousart (72. Leckie), Guendouzi - Dilrosun (61. Lukebakio), Piatek (80. Ngankam), Matheus Cunha 1. FSV Mainz 05: Zentner - Fernandes, St. Juste, Hack, Niakhaté, Martín - Barreiro Martins, Kunde Malong, Stöger (77. Latza) - Quaison (80. Mateta), Onisiwo (80. Burkardt) Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiberg am Neckar) Tore: Fehlanzeige

Den Gastgebern fiel weiterhin nicht viel ein. Auch nicht, als der FSV etwas mutiger spielte und sich dadurch mehr Räume für die Berliner in der Mainzer Hälfte ergaben. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 0:0.

"Wir können mit dem Ergebnis leben"

"Wir sind zufrieden mit dem Punkt", analysierte der Mainzer Keeper Robin Zentner nach der Partie: "Wir haben nichts zugelassen, gut verteidigt. Ich musste nicht einen Ball halten heute. Wir hätten uns natürlich mehr erhofft, aber es war sehr intensiv für uns. Wir können mit dem Ergebnis leben."

"Wir haben zu Null gespielt und eine konzentriette Leistung gezeigt", analysierte Mainz-Coach Lichte: "Es ist ein bisschen schade, dass wir die große Chance, die wir hatten, nicht reingemacht haben."