Alex Hack: Mainz 05 kann Niakhatés Abgang kompensieren

Am Chiemsee holt sich Mainz 05 den Feinschliff für die kommende Saison. Ein Fokus liegt auf der Abwehr. Mit dem Abgang von Kapitän Moussa Niakhaté müssen die 05er ihre Defensive neu aufstellen.

Mainz 05 hat mit Platz acht eine erfolgreiche Saison gespielt und hatte mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Ein Grund dafür war die stabile Abwehr der Rheinhessen. Die guten Leistungen der Defensive blieben nicht unbemerkt und so müssen die Mainzer jetzt den Weggang zweier Abwehrspieler verkraften. Der Niederländer Jeremiah St. Juste wechselte direkt zu Beginn der Sommerpause zu Sporting Lissabon nach Portugal, der Franzose Moussa Niakhaté vor einigen Tagen zu Nottingham Forest nach England. Während St. Juste fast die gesamte letzte Saison verletzungsbedingt ausfiel, war Niakhaté zum einen der Kapitän der Mannschaft von Bo Svensson, zum anderen auch der wichtigste Garant für die Stabilität der 05-Abwehr.

Hack und Bell - ein eingespieltes Team

So sind von der Stammmabwehr nur noch zwei Mann da: Alexander Hack und Stefan Bell. Beide sind "05-Urgesteine". Bell ist seit 2010, seit der B-Jugend im Verein. Alex Hack kam 2014 zu den Mainzern. Beide sind ein eingespieltes Team, beide müssen jetzt den Neuen zeigen, wie die 05-Defensive funktioniert, ohne Niakhaté und St. Juste. "Bello und ich spielen gefühlt schon einen Ewigkeit zusammen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir müssen den dritten Mann in der Dreierkette gut eingliedern und aufnehmen. Dass Moussa weg ist, tut uns natürlich weh, aber wir werden das hinkriegen", sagt Alexander Hack im exklusiven Interview mit SWR Sport im Trainingslager am Chiemsee im Garten der Hotelanlage.

Maxim Leitsch soll Niakhaté ersetzen

Vom VfL Bochum kam Maxim Leitsch neu zu den Mainzern. Der 24-Jährige wurde schon geholt, da war Niakhaté noch gar nicht weg. Er soll der "Dritte Mann" neben Bell und Hack in der Innenverteidung sein. Seine Integration ins Team um Hack und Bell läuft gut, Leitsch fühlt sich schon nach wenigen Wochen sehr wohl: "Ich komme mit beiden sehr gut klar, das läuft schon gut. Natürlich muss ich mich noch an die Dreierkette gewöhnen. Das habe ich bisher noch nicht gespielt, das dauert noch ein bisschen. Aber ich denke, dass wir schon Fortschritte machen", so Leitsch. In Bochum war er unumstrittener Stammspieler. In Mainz möchte er das wieder sein.

Zuversichtlich in die Zukunft

Hack - Bell - Leitsch. So dürfte die Dreierkette der 05er aussehen. Sollte einer der Drei ausfallen, könnte Niklas Tauer einspringen. Auch Silvan Widmer und ein weiterer Neuzugang, Anthony Caci, können Innenverteidiger spielen. Das Prunkstück der vergangenen Spielzeit könnte in der nächsten wieder zum 05er Aushängeschild werden - auch ohne Moussa Niakhaté. Ob für die Mainzer in der Abwehr überhaupt noch Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt besteht, werden die Testspiele gegen Besiktas Istanbul (Freitag, 15.7. um 20:15 Uhr in Kufstein) und Newcastle United (Montag, 18.7., 16:00 Uhr in Kufstein) und im Anschluss die nächsten Wochen zeigen. Der Transfermarkt ist ja noch bis Ende August offen. Mainz 05 fühlt sich aber bereits jetzt gut aufgestellt.