Der erste Sieg ist geschafft. Stürmer Karim Onisiwo vom 1. FSV Mainz 05 hofft, dass nach den schweren Wochen bei den Rheinhessen der Knoten geplatzt ist. Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" spricht der Österreicher über den Trainerwechsel, warum seine neue Frisur zum Glückbringer werden könnte und wieso ihn Noten der Sportjournalisten nicht interessieren.

Es darf wieder mal gelächelt werden bei Mainz 05. Der erste Saisonsieg tat gut, bestätigt ein gut gelaunter Karim Onisiwo. Der Österreicher hat sich für den Podcast "Nur der FSV" Zeit genommen und hat hörbar Spaß beim Dialekt-Raten: Zuerst "Wiener Schmäh", dann "rhoihessisches Gebabbel". Onisiwo erzählt: "Das war am Anfang ziemlich lustig. Beim Bäcker habe ich eine “Topfngolatschen" (Quarktasche) bestellt. Die wussten natürlich nicht was das ist."

"Am liebsten am Rhein unterwegs"

Locker plaudert der 05-Stürmer auch über seinen kleinen, fußballbegeisterten Sohn Leroy, "der schon einen stärkeren Schuss hat als ich", aber auch, was er nach mittlerweile fast fünf Jahren in Mainz schätzen gelernt hat: "Ich fühle mich hier sehr wohl. Am liebsten bin ich am Rhein unterwegs, gerade im Sommer genieße ich das sehr."

Der bullige Stürmer ist neben Kapitän Danny Latza und Daniel Brosinski, am längsten von den Profis im Klub, die nicht aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum stammen. Kurz nach dem Wechsel im Januar 2016 tat er sich schwer, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Nach zuvor nur einem halben Jahr in der österreichischen Bundesliga beim SV Mattersburg, "brauchte das vor allem taktisch eine gewisse Zeit. Das geht hier dreifach so schnell. Es ist was anderes, wenn du gegen Linz spielst, als gegen Borussia Dortmund oder Bayern München".

Sportlich geht's aufwärts, Frisurenmäßig schon weit vorne

Endlich nicht mehr Tabellenletzter - endlich die Punkte. Pure Erleichterung in der Mainzer Kabine. "Jeder lächelt, jeder ist happy. Den Schwung wollen wie jetzt mitnehmen", bestätigt der österreichische Nationalspieler, der unter dem neuen Trainer Jan-Moritz Lichte eine klare Entwicklung sieht. "Er hat viel Ruhe rein gebracht aber auch Dinge klar angesprochen und gesagt, dass wir kritikfähiger sein müssen. Und natürlich hat er auch taktisch etwas verändert. Das konnte man in Freiburg sehen."

Kurz vor dem Spiel im Breisgau suchte er noch den Friseur seines Vertrauens auf und überraschte bei einer Einwechslung mit neuem Look. "Ich wollte mal wieder was Neues, was Frisches mit meinen Haaren machen. Wir haben gleich gewonnen, dass ist doch ein gutes Zeichen", fügt Onisiwo lachend hinzu. Die geflochtene Zöpfchen-Frisur war auch Thema bei den Teamkollegen, "von denen durfte ich mir natürlich ein paar Sprüche anhören. Ist halt Geschmackssache. Ich werde sie sicher nicht mein Leben lang tragen." Fakt ist aber: Karim Onisiwo ist mit dem Team mit neuem Look auf dem Weg zu alter Stärke.