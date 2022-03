Mainzer Frust nach BVB-Niederlage: "Sicher nicht gerecht"

Der erste Auftritt von Mainz 05 nach der Corona-Quarantäne war mit

großer Spannung erwartet worden. Die Rheinhessen wehrten sich tapfer

und lieferten Borussia Dortmund einen Kampf auf Augenhöhe, der einen Punkt verdient gehabt hätte.

Mainz-05-Coach Bo Svensson war zerknirscht. Auf die harte Corona-Zeit mit Quarantäne und insgesamt 20 Fällen - der Chefcoach war selbst betroffen - folgte ein schwerer sportlicher Abend, bei dem Mainz 05 nach starker Leistung um den verdienten Lohn gebracht wurde. "Wir sind leider mit einem Standard hart bestraft worden. Ich bin stolz auf die Leistung und auf mein Team - aber sicher auch verärgert, dass es keine Punkte gab", bilanzierte der Däne am späten Mittwochabend nach dem 0:1 im Bundesliga-Nachholspiel gegen Borussia Dortmund. Die 05er brachten ein paar Spieler direkt nach ihrer Infektion zurück in die Startelf, wie Svensson auf Nachfrage bestätigte.

Nicht alle Mainz-05-Profis spielfähig

Andere wie Delano Burgzorg (leichte Herzmuskelentzündung), Leandro Barreiro oder Aaron Martin fielen auch nach ihrer Freitestung aus. Zumindest Barreiro und Aaron könnten aber bald in den Kader zurückkehren. Svensson und Sportdirektor Martin Schmidt skizzierten bereits den Weg: Erst in den Kader, dann in die Startelf. Es ist ein schwieriges Corona-Puzzle, das Mainz nach der Quarantäne zu meistern hat. Immerhin: Die Rückkehr der am Mittwoch gesperrten Alexander Hack und Dominik Kohr wird für weitere personelle Entspannung sorgen.

Mainz 05 hätte einen Punkt verdient gehabt

Umso bitterer war es, dass es wegen des späten Treffers von Axel Witsel (87. Minute) gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund nicht für etwas Zählbares reichte. "Wenn man den Spielverlauf sieht, ist das Ergebnis sicher nicht gerecht. Am Ende lief es auf ein Unentschieden hinaus, dann kam dieser eine glückliche Standard, mit dem wir das Spiel hergeschenkt haben", sagte Schmidt. Bereits ein torloses Remis wäre angesichts der Umstände ein Riesenerfolg gewesen. "Es war eher ein Unentschieden-Spiel. Unter den Umständen, unter denen wir spielen mussten, haben wir es gut gemacht", erklärte Svensson.

Torhüter Robin Zentner, der wegen der Dortmunder Einfallslosigkeit kaum gefordert war, sah eine "unnötige Niederlage". Der BVB war in Abwesenheit einiger Stammkräfte ebenfalls ersatzgeschwächt angetreten. Auch Star-Stürmer Erling Haaland war nach langer Verletzung noch keine echte Bedrohung. Die bevorstehende Länderspielpause dürfte Mainz entgegenkommen. Dann kann Svensson seinen Kader sortieren und die Corona-Infizierten im Training weiter behutsam aufbauen. Vorher geht es am Samstag in der Liga erstmal gegen Arminia Bielefeld.