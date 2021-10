Mainzer Frust nach erster Heimpleite und die Abseits-Diskussion

Statt Jubiläumsfeierlichkeiten für Stefan Bell, gab es eine bittere Niederlage mit zwei Gegentreffern zu Hause. Das hochgelobte Mainzer Abwehrbollwerk bröckelte gegen Union Berlin erstmals in dieser Saison.

Der Frust saß tief. Die Stimmung bei den Mainzer Profis war nach der ersten Heimniederlage dementsprechend niedergeschlagen. Trotz Führung gaben die Rheinhessen die Partie gegen Union Berlin noch aus der Hand. "Wir sind nicht so gut aus der Pause gekommen", bilanzierte Jubilar Stefan Bell, der sein 200. Bundesligaspiel für Mainz 05 bestritt. "Union hat dadurch Selbstvertrauen bekommen und wir sind dann ein bisschen geschwommen in der Defensive".

Mainzer haben Führung verspielt

Auch die schwere Schulterverletzung von Abwehrspieler Jeremiah St. Juste machte sich erstmal nicht direkt bemerkbar. Die Mainzer gingen keinem Zweikampf aus dem Weg. Nach dem Führungstreffer von Union-Leihgabe Marcus Ingvartsen gab es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass das Spiel gegen Union Berlin entgleiten würde. "Das ist eine gute und körperliche Mannschaft. Dass es ein ausgeglichenes Spiel werden würde und sie sich gut auf uns einstellen würden, war klar. Wir sind nicht gut mit der Führung umgegangen in der zweiten Halbzeit", erklärte ein sichtlich genervter Bo Svensson.

VAR-Frust und defensive Personalnot

Ausgerechnet ein ehemaliger Mainzer überwand die Mainzer Defensive: Taiwo Awoniyi - Und das gleich doppelt. Vor allem der Treffer zum 1:2 des Stürmers, der in der vorvergangenen Saison (2019/2020) noch für die Rheinhessen auf Torejagd ging, sorgte für Gesprächsstoff.

Stand Awoniyi im Abseits oder nicht?

Eine ganz enge und kaum zu klärende Entscheidung. Der Frust war groß bei 05-Coach Bo Svensson: "Wenn das Abseits ist, dann ist es natürlich Wahnsinn. Aber ich kann das nicht beurteilen, ich habe kein Bild, wo man das richtig sieht. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie für den Videoschiedsrichter investiert haben. Wenn das nicht richtig angezeigt wird, dann haben wir ein Problem." Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel ging im Fachmagazin "kicker" sogar noch weiter. "Es ist Abseits, wir haben es uns zweimal angeschaut. Das Problem ist, dass sie die kalibrierte Linie anhand des Arms von Nemeth gezogen haben, das war einfach falsch." Die TV-Bilder waren nicht eindeutig und gaben dadurch keinen genauen Aufschluss darüber, ob das Knie von Awoniyi wirklich näher zum Mainzer Tor war oder ein Körperteil des für St. Juste eingewechselten David Nemeth. Da Alexander Hack aufgrund eines positive Coronatests ausfällt, wurde der 20-jährige Österreicher eingewechselt. Die Optionen in der Mainzer Defensive sind aktuell arg dezimiert. Wie lange St. Juste ausfallen wird, ist noch nicht klar. Die Länderspielpause kommt für die Mainzer Defensive gerade richtig.

"Es ist einfach so, dass wir weitermachen"

Für Mainz 05 heißt es nach der zweiten Niederlage in Folge, eine kleine Durststrecke zu überwinden. Für Stefan Bell kein Grund zu verzweifeln oder alles zu hinterfragen. "Die erste Halbzeit war top. Die zweite wurde ab der 70. Minute auch wieder ordentlich. Wir haben ein bisschen unglücklich verloren. Es fehlt nicht so viel zu Punkten im Moment. Es ist einfach so, dass wir weitermachen". Nach der Länderspielpause wollen die Mainzer in Dortmund zu alter Stärke zurückfinden.