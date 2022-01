Enttäuschte Mainzer nach Pokal-Aus: "Es nervt übertrieben!"

per Mail teilen

Trotz Führung verpasst Mainz 05 den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Gegner Bochum reichen drei Minuten, um die Partie noch zu drehen. Der rheinhessische Frust ist groß, das Pokal-Aus aber hausgemacht.

Die Enttäuschung nach dem Pokal-Aus stand allen Profis des FSV Mainz 05 ins Gesicht geschrieben. Nichts wurde es aus der Viertelfinalteilnahme, aber die 1:3-Niederlage beim VfL Bochum war schlussendlich auch verdient.

Trotz der 1:0-Führung durch Karim Onisiwo in der 36. Minute hatten die Rheinhessen nicht "diesen hundertprozentigen Willen, das Ding zu verteidigen. Und wir haben zu einfache Fehler und zu billige Tore kassiert. Wir haben uns auch vorne nicht mehr durchsetzen können. Die zweite Halbzeit war sehr schlecht, und deshalb haben wir auch verdient verloren", bilanzierte ein ziemlich angefressener 05-Keeper Robin Zentner.

05-Coach Svensson: "Haben es selbst aus der Hand gegeben"

Den Schwung aus dem 1:0-Sieg in der Liga vom vergangenen Samstag konnte seine Mannschaft nur bedingt ins Stadion an der Castropper Straße mitnehmen. Bochum reichten aber in der zweiten Halbzeit drei Minuten und Milos Pantovic, der erst vom Elfmeterpunkt (56.) und dann mit einem sehenswerten Distanzschuss (59.) traf, um das Spiel zu drehen. Eduard Löwen machte mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand alles klar und besiegelte das Achtelfinal-Aus für die 05er.

"Wir haben es aus der Hand gegeben und haben sehr, sehr naive Fehler gemacht. Wir tragen sehr viel Schuld daran, dass wie ausgeschieden sind", erklärte ein sichtlich genervter 05-Trainer Bo Svensson. Und Stürmer Karim Onisiwo ergänzte frustriert: "Bochum hat es mehr gewollt. Wir haben uns einfach selber in die Kacke gespielt." Den Bochumer Fans wollte Svensson allerdings keinen Vorwurf machen, auch wenn sie den Dänen das gesamte Spiel über teils übel beschimpft hatten. "Sollen sie ruhig machen. Das vertrage ich ganz gut", stand der 42-Jährige souverän über den Dingen.

Große Chance vertan

Nach vier Jahren wollten die Mainzer wieder unter die besten Acht im Pokalwettbewerb. Erneut war aber im Achtelfinale und wieder gegen Bochum Endstation. "Es nervt übertrieben, weil wir hier eine große Chance hatten weiter zu kommen. Das wäre für jeden von uns richtig geil gewesen und für den Verein top", konnte und wollte Robin Zentner seine Enttäuschung nicht verbergen. Mainz 05 kann sich nun voll auf die Liga konzentrieren. Die nächste Aufgabe wartet mit Aufsteiger Greuther Fürth - vielleicht eine Gelegenheit zum Frustabbau.