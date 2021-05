Der nicht mehr für möglich gehaltene Klassenerhalt für Mainz 05 ist fast geschafft. Dank des Punktes in Frankfurt können die Rheinhessen nicht mehr direkt absteigen. Sportdirektor Martin Schmidt ist sicher, dass das Ziel erreicht wird, warnt aber vor verfrühter Euphorie.

Mainz 05 ist so gut wie gerettet. Aber nach dem intensiven Rhein-Main Duell gegen Eintracht Frankfurt gab es keine rheinhessischen Freudentänze. Der Gegentreffer zum 1:1-Ausgleich kurz vor Schluss ließ die Hoffnung auf die sichere Rettung in der Bundesliga platzen. "Wenn du vier, fünf Minuten vom großen Ziel weg bist und dann noch das Tor fängst, dann bist du schon geknickt. Das Team weiß, was es geleistet hat. Es war schon Freude da, aber eine realistische", bestätigte Sportdirektor Martin Schmidt in der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz". Durch das erkämpfte Remis gegen die Hessen, können die 05er nicht mehr direkt absteigen. Im äußerst unwahrscheinlichen Fall. droht noch der Relegationsplatz.

Das Unmögliche (fast) geschafft

Die Mannschaft brauchte nach dem Spiel eine gewisse Zeit, um zu realisieren, welch großer Schritt in Richtung Klassenerhalt da gelungen war. Zwei Spieltage vor Saisonende so gut wie gerettet. Als Martin Schmidt vor fünf Monaten beim FSV seinen neuen Posten antrat, war der Club am Boden. Sieben Punkte, der Abstieg quasi unvermeidbar. Einen so spektakulären Verlauf in der Rückrunde, hätte der 54-Jährige definitiv nicht erwartet. "Wenn mir irgendjemand gesagt hätte, ihr seid beim drittletzten Spiel mit einem Unentschieden gegen Frankfurt unzufrieden, weil ihr nicht den Ligaerhalt klar gemacht habt, dann hätte ich den für verrückt erklärt. Wir haben alle gesagt, wenn geht es nur auf den letzten Drücker und über die Relegation." Gleichzeitig mahnt er: "Die Mission ist noch nicht vorbei."

Lust auf Endspurt

Der vom Schweizer ausgerufene Marathon zum Klassenerhalt, befindet sich auf der Zielgeraden. Und bei Mainz 05 ist auch niemand vor den letzten Metern bange. Im Gegenteil: Das Selbstvertrauen der vergangenen Wochen ist deutlich spürbar, auch bei Schmidt: "Den einen Punkt werden wir noch holen. Wir werden die letzten zwei Spiele sicherlich nicht verlieren. Deshalb Brust raus und weiter." Die breite Brust kommt nicht von ungefähr. Die 05er sind seit neun Spielen ungeschlagen, stellten nebenbei ihren eigenen Rückrunden-Punkterekord mit 29 Punkten ein und sind seit sieben Auswärtsspielen ohne Niederlage. Am Mittwoch geht es für die Mainzer ins Quarantäne-Trainingslager. Auch dem sieht Schmidt gelassen entgegen. "Das Leben hat sich ja schon so ein bisschen angepasst. Die Jungs kennen es ja auch vom letzten Sommer und führen es auch professionell durch. Die letzten zehn Tage hält man das auch aus. Die Stimmung bleibt auch weiterhin gut. Das, was jetzt ist und kommt, nehmen alle gerne in Kauf". Mit Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg warten auch zwei Liga-Hochkaräter auf die Rheinhessen, die mit großer Lust und Zuversicht in den Endspurt gehen können.