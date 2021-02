Nach viel Kritik an der Vereinsführung hat Mainz 05 seine für den 9.Februar 2021 geplante, virtuelle Mitgliederversammlung verschoben. Jetzt hat der Club den Fahrplan festgelegt, wann und wie gewählt werden soll.

Sportlich läuft es nicht gut, mit der Rückholaktion von Sportvorstand Christian Heidel, Sportdirektor Martin Schmidt undt Trainer Bo Svensson hat sich Mainz 05 in diesem Bereich aber bereits neu aufgestellt für eine hoffentlich erfolgreichere Zukunft. Kaum ist in diesem Bereich des Clubs etwas Ruhe eingekehrt, geht es auf der Vereinsführungsebene hoch her.

Mitgliederversammlung verschoben

Die für den 9. Februar 2021 geplante, virtuelle Mitgliederversammlung wurde Mitte der Woche abgesagt. Die Mainzer werden mit Hilfe und Beratung eines Fachanwalts von Vereinsseite Vorschläge für Satzungsanpassungen erarbeiten. Der Verein will die Mitglieder hierzu einbinden und dabei ein Stimmungsbild einholen. Wie genau diese Einbindung aussehen soll, wurde noch nicht bekannt. Die erarbeiteten Vorschläge sollen dann bei einer außerordentliche Mitgliederversammlung Ende März/Anfang April zur Abstimmung gebracht werden.

Kritik an der Wahlkommssion

In dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung wählen die Mitglieder auch eine neue Wahlkommission, an der es ja im Vorfeld der Mitte der Woche abgesagten Versammlung am 9. Februar massive Kritik gab. Die Wahlkommission hatte vier Mitglieder des aktuellen Aufsichtsrates nicht zu den Neuwahlen zugelassen. Den ehemaligen 05-Profi Michael Schuhmacher, Bankbetriebswirt Michael Häfner, Comedian Sven Hieronymus und die Juristin und zweite stellvertretende Vorsitzende des aktuellen Aufsichtsrates, Eva-Maria Federhenn. Sie dürfen deshalb nicht zur Wiederwahl antreten. Dies hatte die Mitglieder verärgert. Vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende Detlev Höhne steht in der Kritik.

Die neue Wahlkommission wird dann die Mitgliederversammlung mit den Wahlen zum Vorsitz und Aufsichtsrat vorbereiten, Stattfinden soll die nach Saisonende in der Sommerpause.