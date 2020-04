Im Moment dürfen in Rheinland-Pfalz nur die Profifußballer des FSV Mainz 05 trainieren. Das wird auch zumindest noch bis Dienstag so bleiben: In Rheinland-Pfalz erhalten alle anderen Athleten keine Ausnahmegenehmigung, während die Kaderathleten in Baden- Württemberg und dem Saarland bereits wieder trainieren dürfen.

Ralf Peterhanwar, Pressesprecher der Stadt Mainz, gibt Auskunft, warum die Profifußballer eine Ausnahmegenehmigung vom Ordnungsamt erhalten haben. "Der FSV Mainz 05 ist ein Arbeitgeber, der von seinem Arbeitnehmer eine Arbeitsleistung abverlangen kann. Diese Leistung fordert er auf seinem eigenen Gelände, nämlich dem Bruchwegstadion, an. Das darf jeder Arbeitgeber, wenn er sich an die Auflagen des Gesundheitsamtes hält", so Peterhanwar. Dauer 1:39 min Mainz 05 trainiert wieder Mainz 05 trainiert wieder Stück SWR Aktuell 18 Uhr Felix Mansel Die 05er dürfen nur auf ihrem eigenen Gelände trainieren. So ist zu erklären, dass beispielsweise die Amateurteams und auch die Jugendmannschaften von Mainz 05 im Gegensatz zu den Profis nicht auf den Platz dürfen. Auch die Aktivitäten der Profis werden strengstens überprüft. Wichtig hierbei ist, dass die 05er nur auf ihrem eigenen Gelände trainieren. "Auf allen öffentlichen Anlagen ist Sport momentan verboten. Nur auf diese Anlagen haben wir auch unmittelbar Zugriff", erklärt Peterhanwar. So dürfe eine öffentliche Sportanlage der Stadt wie beispielsweise die Bezirkssportanlage Bretzenheim nicht von den Profi-Fußballer als Trainingsgelände genutzt werden. "Sehr schwer, die Hygienevorschriften einzuhalten" Ob es in näherer Zukunft eine Lockerung für die Nutzung der Sportanlagen geben wird, kann Peterhanwar noch nicht vorhersagen. "Wir fahren derzeit nur auf Sicht. So eine Situation hat es bisher ja noch nie gegeben. Ich glaube allerdings, dass es noch dauern wird, bis Sport wieder stattfinden kann", sagt der Pressesprecher. Der Grund leuchtet ein: Beim Sport wird geschwitzt, gespuckt, man kommt sich nah. "Da ist es sehr schwer, die Hygienevorschriften einzuhalten", weiß Peterhanwar. Schwierig ist die Lage auch für den Landessportbund Rheinland-Pfalz. "Wir haben schon einige Anfragen von Kaderathleten, vor allem aus den Grenzgebieten. Athleten in Ludwigshafen dürfen nicht trainieren, die in Mannheim schon, Gleiches gilt auch für Zweibrücken und Saarbrücken", beschreibt LSB-Sprecher Christof Palm die Lage. Er hofft, dass die morgige Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin auch im Sport als Grundlage für eine bundeseinheitliche Lösung sorgen wird.