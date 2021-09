Mainz 05 mit entspanntem Blick auf den Transfermarkt

05-Sportvorstand Christian Heidel konnte recht entspannt auf den letzten Tag am Transfermarkt schauen. Ein Zugang, ein Abgang - mehr haben die 05er zuletzt nicht mehr unternommen. Der Kader für die Saison stand größtenteils schon vorher fest.

Fünf Neue für Mainz 05. Das ist die Transferbilanz von Christian Heidel und seinem Sportdirektor Martin Schmidt. Die beiden Tempospieler Anderson Lucoqui (von Arminia Bielefeld) und der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer (vom FC Basel) wurden für die Außenbahnen verpflichtet. Beide konnten bereits überzeugen. Widmer kam nach einem Kurzurlaub nach der Europameisterschaft nach Mainz, hatte von Beginn an seinen Stammplatz auf der rechten Seite. Als das Team im ersten Saisonspiel gegen Leipzig coronabedingt arg geschwächt auf den Platz musste, um anschließend das Topteam aus Sachsen überraschend mit 1:0 zu besiegen, war Widmer einer derjenigen, der mit seiner Erfahrung sofort wie ein Führungsspieler auftrat.

Anderson Lucoqui macht, wie Widmer auf rechts, auf der linken Außenbahn bisher einen prima Job. Zunächst gehörte er zwar zu denjenigen, die wegen fehlender Impfung in Quarantäne mussten, gegen Fürth, am dritten Spieltag aber, feierte der Zweibrücker ein starkes Debüt in der Startelf, inklusive seinem ersten Tor für Mainz 05 in der Bundesliga.

Im defensiven Mittelfeld hat Anton Stach gegen Fürth ebenfalls sein ordentliches Debüt gegeben, der Südkoreaner Jae Sung Lee hat im ersten Spiel gegen Leipzig ebenfalls überzeugen können. Beide sind, Stand jetzt, ebenfalls bereits als Verstärkung für Mainz 05 zu bezeichnen.

Ingvartsen kommt von Union Berlin

Stürmer Markus Ingvartsen ist Neuzugang Nummer fünf für die 05er. Der Däne wurde für eine Saison am vorletzten Tag der Transferperiode für ein Jahr ausgeliehen. In Berlin kam er zuletzt im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. 05-Trainer Bo Svensson sieht seinen Landsmann eher in der Sturmspitze, wo er demnach als Option für Jonny Burkardt, Karim Onisowo oder den zuletzt starken Adam Szalai in Frage kommt. Christian Heidel freut sich über den Neuzugang: "Markus hat uns schon länger beschäftigt und uns bei Union Berlin auch immer sehr weh getan. Für uns ist das ein Stürmer, der auch auf einer anderen Position spielen kann. Wir sind uns sicher, dass er bei uns 'ein Mehr' in die Mannschaft einbringen wird".

Alle Positionen doppelt besetzt

Zu Beginn des Jahres war Mainz Vorletzter in der Tabelle, der Abstieg schien schon besiegelt. Christian Heidel, Martin Schmidt und Bo Svensson krempelten Vieles um, brachten einen neuen Spirit ins Team und in den Verein. Der Klassenerhalt wurde, mit 32 Punkten allein in der Rückrunde, noch gepackt, und auch dank der Zugänge scheint die neue Saison eine deutlich entspanntere als die abgelaufene zu werden. Der Kader hat Qualität, Trainer Bo Svensson viele Möglichkeiten variabel zu spielen. Das Niveau innerhalb der Mannschaft ist hoch, vielleicht so hoch wie nie zuvor. Den Verein verlassen haben mit Danny Latza (zu Schalke 04) und Robin Quaison (zu Al-Ettifaq/Saudi-Arabien) eigentlich nur zwei Stammspieler, die es adäquat zu ersetzen galt. Dies scheint den Mainzern gelungen zu sein.

Fernandes nach Bielefeld

Die Ausleihe von Edimilson Fernandes nach Bielefeld für ein Jahr war die letzte Transferaktion für diesen Sommer. Der Schweizer Nationalspieler hatte aber sowieso keinen Stammplatz im Team. Heidel und Schmidt haben ihre Hausaufgaben in den letzten Monaten souverän erledigt. Auch deswegen konnten sie den letzten Tag, den sogenannten Deadline Day, auf dem Transfermarkt ganz entspannt beobachten.