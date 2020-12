per Mail teilen

Nach tagelangem Warten ist beim 1. FSV Mainz 05 wohl eine erste Entscheidung gefallen: Christian Heidel kehrt zurück, das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Der langjährige Manager Christian Heidel kehrt demnach als Vorstandsmitglied zum FSV Mainz 05 zurück. Der 57-Jährige hat sich nach Angaben der "Bild"-Zeitung vom Montag mit dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Detlev Höhne sowie den Vorständen Stefan Hofmann und Jan Lehmann auf einen Vertrag geeinigt.

Martin Schmidt soll Sportdirektor werden

Heidel träte damit bei dem Fußball-Bundesligisten die Nachfolge von Rouven Schröder an, der vergangenen Woche seinen Abschied beim Abstiegskandidaten verkündet hatte. Heidel war bis vor vier Jahren in Mainz tätig, ehe er zum FC Schalke 04 (bis März 2019) wechselte. Sportdirektor beim Tabellen-17. soll dem Bericht nach der frühere Mainzer Chefcoach Martin Schmidt werden. Der 53-jährige Schweizer trainierte in der Bundesliga auch schon den FC Augsburg und den VfL Wolfsburg. Von Mainz 05 gab es dafür zunächst keine Bestätigung.