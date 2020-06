Mit dem ersten Sieg nach der Corona-Pause hat der FSV Mainz 05 im Abstiegskampf der Bundesliga ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die Rheinhessen gewannen das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt nach einem überzeugenden Auftritt mit 2:0.

Moussa Niakhate (43.) und Pierre Kunde Malong (77.) erzielten die Treffer der Rheinhessen, die zuvor fünfmal vergeblich auf dieses erlösende Erfolgserlebnis gehofft hatten. Mit dem Sieg erhöhen die Mainzer den Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

Sechs Punkte Abstand auf Abstiegsplatz

Mit 31 Punkten bleiben die Mainzer zwar Tabellen-Fünfzehnter, vergrößerten aber ihr Polster auf einen Abstiegsplatz auf sechs Punkte. Der Tabellenvorletzte Werder Bremen spielt allerdings erst am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg.

Neuformierte Startelf bei den Mainzern

Nach dem 0:1 in der Vorwoche gegen die TSG 1899 Hoffenheim veränderte FSV-Trainer Achim Beierlorzer seine Startelf gleich auf fünf Positionen. Diese Maßnahme zeigte Wirkung, denn die Mainzer kamen wesentlich besser in die Partie als die Hausherren. Mit aggressivem Pressing und viel Laufbereitschaft beeindruckten die Gäste die Eintracht, die kaum gefährliche Angriffe initiierte. Anders die Mainzer, die nach einer halben Stunde zwei dicke Chancen verzeichneten. Erst vergab Robin Quaison (29.) freistehend, dann drosch Taiwo Awoniyi (31.) den Ball aus kurzer Distanz über das Tor. Den Frankfurtern um Abwehrchef Makoto Hasebe, der mit seinem 309. Einsatz zu Asiens Bundesliga-Rekordspieler avancierte, fehlte drei Tage nach dem überzeugenden 3:0 in Bremen ein wenig die Frische. Lediglich wenn Filip Kostic zu Soloaktionen ansetzte, wurde es für die 05er gefährlich. Der 27 Jahre alte Flügelspieler verzog jedoch zweimal knapp.

Dauer 0:16 min Daniel Brosinski: "Balsam für die Seele" Mit dem ersten Sieg nach der Corona-Pause hat der FSV Mainz 05 im Abstiegskampf der Bundesliga ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Die Rheinhessen gewannen das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt nach einem überzeugenden Auftritt mit 2:0.

Führungstreffer mit dem Kopf

Kurz vor der Pause wurden die intensiven Bemühungen der Mainzer belohnt. Nach einer Ecke stieg Abwehrspieler Niakhaté im Zentrum völlig frei hoch und ließ Eintracht-Torwart mit einem wuchtigen Kopfball keine Abwehrchance. Stefan Ilsanker, in Bremen noch gefeierter Doppel-Torschütze, hatte nicht aufgepasst. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte Jean-Philippe Mateta die Führung sogar ausbauen können, doch der Franzose vergab aus Nahdistanz. Nach dem Wechsel kam die Eintracht mit frischem Personal - Timothy Chandler und Mijat Gacinovic ersetzten Almamy Touré und Bas Dost - und mehr Offensivpower aus der Kabine. Doch die erste Druckphase verpuffte schnell, weil Mainz weiter dagegen hielt und sich immer wieder befreite. Bei den stets gefährlichen Kontern fehlte zweimal nicht viel zum 2:0 - doch sowohl Mateta (53.) als auch Quaison (67.) standen bei ihren Treffern im Abseits. Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Gäste das Geschehen wieder fest im Griff - und kamen durch den eingewechselten Kunde zur Entscheidung.

TV-Tipp Alle Infos und Hintergründe zum Spiel der Mainzer gegen die Eintracht gibt es am Sonntagabend ab 22:05 Uhr bei SWR Sport Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen RP.

Kunde setzte Zeichen gegen Rassismus

Pierre Kunde Malong ging nach seinem Tor zur 2:0-Führung in der 77. Minute auf ein Knie. In der Bundesliga hatten in der vergangenen Woche mehrere Profis mit Gesten an den Tod des Afroamerikaners George Floyd in Folge eines brutalen Polizeieinsatzes erinnert. Eine Bestrafung dafür gibt es nach einer entsprechenden DFB-Entscheidung nicht.