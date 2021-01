Auch mit dem neuen Trainer Bo Svensson hält die sportliche Talfahrt des 1. FSV Mainz 05 an. Gegen Eintracht Frankfurt setzte es für die Rheinhessen am 15. Bundesliga-Spieltag eine 0:2 (0:1)-Heimpleite. Damit stürzten die 05er auf den letzten Tabellenplatz ab. Für die Hessen war es der erste Bundesligasieg in Mainz.

Mit weiter nur sechs mickrigen Punkten auf dem Konto wird die Mission Klassenerhalt immer schwieriger für die Rheinhessen - auch angesichts des Mammut-Programms. Am kommenden Samstag gastieren die 05er bei Vizemeister Borussia Dortmund, danach folgen schwierige Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Andre Silva verwandelt zwei Elfmeter Durch die Treffer von Andre Silva (24./72., beide Foulelfmeter) beendete die Eintracht hingegen eine schwarze Serie und feierte im 13. Gastspiel den ersten Bundesligasieg überhaupt in Mainz. Gleichzeitig jubelten die Frankfurter über den dritten Dreier in Serie und nehmen mit nun 23 Punkten die Europacupplätze immer mehr ins Visier. "In der ersten Halbzeit hatten wir keine Torchancen. Das war nicht gut. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, aber wir waren auch wieder etwas unsicher. Alles in allem ist es bitter", sagte Kapitän Danny Latza nach der Partie. Der frühere Publikumsliebling Svensson, der von 2007 bis 2019 in Mainz bereits als Spieler und Juniorentrainer tätig war, hatte von seiner Mannschaft eine Rückkehr zu den "Mainzer Tugenden" Leidenschaft und Zusammenhalt gefordert - entsprechend engagiert begannen die 05er. Mainz attackierte die Eintracht früh und investierte viel, in der Offensive waren die Bemühungen der Gastgeber aber oft zu überhastet und ungenau. Frankfurt nutzt Mainzer Fehler aus Frankfurt gelang es immer wieder, das Mainzer Pressing mit schnellen Kombinationen zu überspielen. Nach einem Steilpass von Amin Younes zog Moussa Niakhate SGE-Stürmer Silva im Strafraum am Trikot, der ging zu Boden und verwandelte den fälligen Strafstoß zur Führung. Nach dem 1:0 gewann Frankfurt immer mehr Kontrolle, Mainz lief oft nur noch hinterher. 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1) 1. FSV Mainz 05: Zentner - Brosinski, St. Juste, Hack, Niakhaté - Latza, Barreiro Martins - Burkardt (85. Szalai), Stöger (73. Onisiwo), Boetius (77. Mateta) - Quaison (77. Öztunali) Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, N´Dicka - Durm (87. Ilsanker), Sow (87. Touré), Hasebe (77. Rode), Kostic - Kamada (80. Barkok), Younes (80. Zuber) - A. Silva Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock) Tore: 0:1 A. Silva (24./Foulelfmeter), 0:2 A. Silva (72./Foulelfmeter) Gefährlich wurde es vor beiden Toren jedoch kaum, das änderte sich aber direkt nach dem Seitenwechsel, die Eintracht kam bissig aus der Kabine. Erst strich ein Distanzschuss von Ex-Weltmeister Erik Durm knapp über die Latte, wenige Augenblicke später köpfte Silva aus kurzer Distanz zu hoch (beide 48.). Mainz wacht spät auf Und auch Mainz wachte auf und tauchte sogar auf einmal brandgefährlich vor Frankfurt-Keeper Kevin Trapp auf. Erst verfehlte Jonathan Burkardt (54.) das Tor aus spitzem Winkel, zwei Minuten später köpfte er an den Pfosten, und auch eine dritte Großchance (64.) vergab der 20-Jährige gegen den herausstürmenden Trapp. TV Tipp Alles zum Spiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt sehen Sie an diesem Sonntag bei SWR Sport Rheinland-Pfalz. Los geht es um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP. Die Partie wurde immer hitziger, nach einem Foul von Niakhate an Martin Hinteregger gab Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) erneut Elfmeter für die Eintracht. Und auch diesmal blieb Silva eiskalt.