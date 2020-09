per Mail teilen

Für Daniel Brosinski war die letzte Saison eine Achterbahnfahrt. Sportlich phasenweise abgeschrieben und mit auslaufendem Vertrag in der Coronazeit. Doch am Ende sprang für den Teamplayer ein neues Arbeitspapier bis 2022 bem FSV Mainz 05 raus. Im Podcast "Nur der FSV" von SWR Sport spricht der Routinier über Zukunftsängste, Ungewissheit und seine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr der Fans.

"Nach dem Training geht’s einem immer am besten", grinst Daniel Brosinski. Direkt nach der Einheit am Bruchweg hat sich der Abwehrspieler gut gelaunt Zeit genommen für den Podcast "Nur der FSV" von SWR Sport.

Mit dem Gedanken an die Arbeitslosogkeit auseinandergesetzt

Auch Wochen nach der Vertragsverlängerung merkt man ihm die Erleichterung noch an. Es geht weiter für ihn beim FSV. "Es war schon belastend. Auf der einen Seite lief mein Vertrag aus und auf der anderen Seite wusste man nicht, ob die Bundesliga nochmal startet. Ich habe mich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass ich Sommer erstmal arbeitslos bin", erzählt der 32-Jährige ehrlich.

"Fühle mich hier pudelwohl"

Für Brosinski hatte zu Beginn unter Trainer Achim Beierlorzer einen schweren Stand und dadurch kaum Einsätze. Nach dem Corona-Restart konnte der Badener aber doch seinen Beitrag zum Klassenerhalt leisten. Honoriert wurde die Leistung mit einem neuen Vertrag bis 2022. "Ich fühle mich hier pudelwohl und es ist eine Bestätigung für meine Arbeit vom Verein, dass ich wichtig bin und meine Arbeit geschätzt wird."

Sportvorstand Rouven Schröder nannte ihn sogar "Gesicht des Vereins". "Ich identifiziere mich mit dem Verein uns versuche die Werte des Vereins zu leben. Das habe ich die letzte sechs Jahre bewiesen. Ich bin ein Teamplayer und kein Ego-Shooter", so Brosinski.

Vom Platz an die Konsole

Zur großen Leidenschaft des Außenverteidigers zählt die Spielekonsole. An der Playstation kann Brosinski nach den Einheiten richtig entspannen. Nur wenige in der Mainzer Mannschaft machen ihm dort etwas vor. "Die Tasten kann ich schon ganz gut bedienen", bestätigt er.

Dem Erscheinungsdatum für das Videospiel "FIFA 21" im Oktober fiebert er schon entgegen. Erstmal sind die nächsten Abende aber für ein andere Sportart an der Konsole ausgebucht: Basketball. "In den nächsten zwei Wochen braucht mich keiner anzurufen", scherzt der Mainzer Profi. Digitale Teamabende stehen regelmäßig auf dem Programm. Alle auf gutem Niveau, bestätigt Brosinski aber "einen muss man herausnehmen. Das ist Danny Latza. Der kann nicht viel". Nachbesprechungen folgen am nächsten Tag. Den ein oder anderen Spruch müssen sich die Jungs dann noch anhören.

Mannschaft auf einem guten Weg

Wenige Wochen vor dem Bundesliga-Start sieht Brosinski Mainz 05 auf einem guten Weg: "Man kann sicherlich im taktischen Bereich noch was machen. Physisch geht’s noch um den Feinschliff und die Spritzigkeit." Einen Vorteil sieht er im fast komplett zusammengeblieben Team: "So müssen wir als eingespielte Truppe gar nicht mehr viel einstudieren. Vorher musste sich erstmal eine Mannschaft finden. Du hast keine Neuen die du integrieren musst. Keine Abgänge die du abfedern musst."

Fußballspielen wieder vor Zuschauern

Endlich wieder mit Atmosphäre Fußball spielen wünscht sich auch Brosinski. Für den Bundesligaauftakt bei RB Leipzig dürfen 8.500 Zuschauer in die Arena. Das örtliche Gesundheitsamt erteilte die entsprechende Genehmigung. "Das Stadionfeeling ist dann wieder da, du wirst richtig gepusht. Natürlich freuen wir uns , dass wieder ein paar Fans ins Stadion gelassen werden“

Nach der Aufzeichnung des Podcasts "Nur der FSV" wurde bekannt: Auch die Mainzer Fußballfans können sich freuen. Für das DFB-Pokal-Spiel des FSV Mainz gegen den TSV Havelse wird auf Basis der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung eine Ausnahme der Stadt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt möglich. 1.000 Zuschauer können das Spiel am 11. September besuchen. Die Pokalpartie gegen den Regionalligisten dient damit auch als Probelauf für das erste Heimspiel der Mainzer gegen Stuttgart zwei Wochen später.