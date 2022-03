05-Sportvorstand Christian Heidel: "Medizinisch fraglich, aus der Quarantäne direkt zu spielen"

Bei Mainz 05 gibt es mittlerweile 20 positive Corona-Fälle. Nach der Spielabsage gegen Borussia Dortmund halten die Rheinhessen auch eine Absage für die Partie gegen den FC Augsburg für sinnvoll. 05-Sportvorstand Christian Heidel sieht die Wettbewerbsfähigkeit des FSV kaum gegeben.

Nach dem Corona-Ausbruch bei Mainz 05 bemühen sich die Rheinhessen auch um die Verlegung des Ligaspiels am kommenden Samstag beim FC Augsburg. Der Verein befindet sich in Gesprächen mit der deutschen Fußball Liga (DFL). Sportvorstand Christian Heidel sieht im Gespräch bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz die Wettbewerbsfähigkeit des FSV kaum gegeben: "Am 10.März könnten die Ersten sich freitesten, das Spiel ist am 12. Das wäre alles sehr, sehr problematisch. Dazu muss man sagen, die Spieler müssen alle noch untersucht werden. So eine Infektion kann ja auch noch Auswirkungen haben. Können sie also überhaupt spielen?"

Beispiel Hertha BSC

Heidel erinnert an die vergangene Saison. Da wurde das Spiel der Mainzer gegen Hertha BSC im April 2021 verschoben, da die kompletten Mannschaft der Berliner in Quarantäne musste. Der 57-Jährige nennt das Beispiel bewusst, denn "das Spiel wurde nochmal um drei Tage verschoben, weil man Hertha BSC nicht zumuten wollte, dass sie aus der Quarantäne zum Spiel fahren und ohne jegliches Training hätten spielen müssen. Wir haben einen ähnlichen Fall. Aber das muss man jetzt abwägen und mit der DFL besprechen. In diesen Gesprächen wird vor allem das kleine Zeitfenster das große Hauptthema sein."

Heidel: "Situation ist alles andere als angenehm"

Ob zum 20. Coronafall bei den Rheinhessen ein weiterer dazukommt, bleibt für das Auswärtsspiel in Augsburg die große Frage. Und auch die nach einem einsatzfähigen Profitorhüter. Denn sowohl Stammkeeper Robin Zentner, als auch der sowieso verletzte, aber auch infizierte Finn Dahmen und die Mainzer Nummer drei, Lasse Rieß, fielen am vergangenen Samstag aus. In den Statuten der DFL ist festgelegt, dass "einem Antrag eines Clubs auf Absetzung eines Spiels nicht stattzugeben ist, wenn mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, befinden."

Normale Vorbereitung schwierig

Fakt ist aber auch, dass eine normale Vorbereitung der 05er für dieses Spiel nicht gewährleistet ist. "Die Spieler sind in isolation. Sie haben alle mehr oder minder leichte, der ein oder andere aber auch etwas heftigere Erkältungssymptome, so dass da auch zuhause trainieren schwierig ist", so Heidel im SWR-Interview. Elf Spieler könnten die Isolation nach dem Samstag verlassen. Das heißt, diese elf könnten, Stand jetzt, gar nicht mit nach Augsburg reisen. Selbst falls sich diese Spieler vorher noch freitesten könnten, dann würde "die Mannschaft aus der Isolation in den Bus einsteigen und nach Ausgburg fahren", sagt der 05-Sportvorstand, "das sind die Fakten, aber ich will auch nicht vorgreifen. Wir werden das in Ruhe mit der DFL besprechen, aber die Situation ist alles andere als angenehm."