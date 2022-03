Nach Corona-Ausbruch: Spiel von Mainz 05 gegen den BVB verlegt

per Mail teilen

Nachdem es beim 1. FSV Mainz 05 einen Corona-Ausbruch mit mindestens 19 Fällen gab, wurde das Heimspiel der Rheinhessen gegen Borussia Dortmund (06.03.) von der DFL verlegt.

Am Donnerstagnachmittag hatte Mainz mitgeteilt, dass sich insgesamt 19 Mitglieder des vollständig immunisierten Lizenzspielerbereichs (Spieler, Trainer, Staff) mit dem Coronavirus infiziert und in Isolation begeben hatten. Nun hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auf einen Antrag der Rheinhessen auf Spielverlegung reagiert und das Spiel auf den 16. März (18.30 Uhr) verlegt.

Heidel: "Kein einsatzfähiger Torhüter"

"Es fallen insgesamt 13 Spieler aus, davon zwölf aus dem Lizenzspielerkader. Darunter alle Torhüter", hatte Sportvorstand Christian Heidel zuvor auf einer Pressekonferenz den Antrag begründet. "Das ist ein bisschen schwierig, mit einem solchen Aufgebot ein Bundesliga-Spiel zu bestreiten."

Auch das Augsburg-Spiel ein Thema

Auch das Gastspiel in Augsburg nächste Woche könne noch zur Debatte stehen, so Heidel weiter: "Sicherlich wird das nochmal ein Thema werden. Das machen wir dann aber in aller Ruhe."

Kein Vorwurf an die Spieler

Eine Erklärung für den Ausbruch hatte Heidel nicht. "Stand jetzt gehen wir davon aus, dass die Infektionen rund um das Auswärtsspiel bei Union Berlin geschehen sind", sagte er. Man könne jedenfalls "keinem Spieler einen Vorwurf machen".

Dortmunds Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, zeigte Verständnis für die Absage "auf Basis der Regeln, die wir uns als Liga selbst gegeben haben". Er fügte hinzu: "Wir hatten bei der DFL hinterlegt, dass dieser Termin für uns wegen des Heimspiels unserer U19 gegen Atletico Madrid ein sehr unglücklicher ist, aber uns wurde mitgeteilt, dass kein anderer Termin in Betracht kommt."

Die Begegnung des 25. Spieltags gegen den BVB war für Sonntag (15:30 Uhr) angesetzt. Einem Antrag auf Verlegung kann nach der Spielordnung der DFL stattgegeben werden, wenn weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Darunter müssen mindestens neun Lizenzspieler und unter ihnen ein Torhüter sein. Verletzte oder gesperrte Akteure zählen als zur Verfügung stehend und nicht zu den Ausfällen.