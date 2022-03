Vor dem BVB-Spiel: 19 Corona-Fälle beim 1. FSV Mainz 05

per Mail teilen

Vor der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund hat es bei Mainz 05 einen Corona-Ausbruch gegeben. Insgesamt 19 Personen sind bei den Rheinhessen positiv getestet worden.

Der 1. FSV Mainz 05 hat das für Donnerstagnachmittag geplante öffentliche Training der Profis abgesagt. Insgesamt 19 Mitglieder des Lizenzspielerbereichs (Spieler, Trainer, Betreuer) haben sich mit dem Corona-Virus infiziert und in Isolation begeben, teilte der Verein mit. Dies sei das Ergebnis fortlaufender Tests in den vergangenen Tagen. Der komplette Lizenzspielerbereich ist vollständig geimpft.

Keine Entscheidung über bevorstehende Partie gegen Dortmund

Die negativ getesteten Spieler absolvierten am Donnerstag individuelles Training. Die Rheinland-Pfälzer stehen in engem Kontakt mit dem Mainzer Gesundheitsamt und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hinsichtlich des weiteren Vorgehens. Darüber hinaus bat der Verein um Verständnis über diese Meldung hinaus vorerst keine weiteren Angaben machen zu wollen. Die Mainzer hatte zum Saisonbeginn schon einmal eine heftige Corona-Welle erwischt.

Am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) spielt das Team von Trainer Bo Svensson gegen Borussia Dortmund. Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB) äußerte sich am Donnerstagnachmittag zur Situation: "Wir werden uns weiterhin professionell auf die Begegnung vorbereiten. Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Spiel am kommenden Sonntag stattfinden kann."

Laut Spielordnung der DFL kann ein Verein die Absetzung einer Begegnung nach aktuellem Reglement erst dann beantragen, wenn weniger als 16 Spieler (inklusive spielberechtigter Amateure) zur Verfügung stehen.