Mainz 05-Stürmer Burkardt nach Telefonat mit Flick: "Ich dachte, es sei der Sanitärdienst"

Nach einem Telefonat mit Bundestrainer Hansi Flick geht Jonathan Burkardt mit zusätzlichem Selbstvertrauen in die nächsten Partien der U21-Fußball-Nationalmannschaft. Dabei wusste er erst gar nicht, wer ihn da angerufen hatte.

Jonathan "Jonny" Burkardt spielt seit Wochen in Topform. Auch dank seiner konstant guten Leistungen stehen die Mainzer in der Tabelle auf Rang 7. In der laufenden Woche spielt Burkardt in der U21 Nationalmannschaft, deren Kapitän er ist. In den letzten Wochen war er auch als Kandidat für das A-Team von Bundestrainer Hansi Flick genannt worden, der allerdings den ebenfalls groß aufspielenden Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg erstmals nominierte. Burkardt ist bei Flick aktuell noch außen vor.

Flick hat Burkardt auf dem Schirm

Vor der Nominierung habe ihm der Coach des DFB-Teams mitgeteilt, "dass ich auf dem Schirm bin. Das ist eine große Form der Wertschätzung für mich", sagte der U21-Kapitän in einem Interview mit dem Sport-Informationsdienst. "Es war schon schön, einen Anruf zu erhalten." Aufgrund von Burkardts wichtiger Rolle in der U21 mit Blick auf die Partien in der EM-Qualifikation gegen Polen und San Marino verzichtete Flick noch auf eine Nominierung des Angreifers des FSV Mainz 05. "Natürlich war auch Jonathan Burkardt ein Thema, weil er sich in Mainz gut entwickelt. Er ist aber Kapitän der U21 und für die Mannschaft auf dem Weg zur EM sehr wichtig", sagte Flick dem SID.

Den Bundestrainer für den Sanitär-Installateur gehalten

Die Kontaktaufnahme verlief laut Burkardt kurios. "Ich hatte zwei verpasste Anrufe von einer unbekannten Nummer. Da ich einen Wasserschaden bei mir zu Hause hatte, dachte ich, das wäre der Sanitärdienst", sagte Burkardt. Beim Rückruf sei niemand rangegangen, es "kam wieder ein Anruf, dann hatte ich keine Ahnung, dass Hansi Flick mich anruft".