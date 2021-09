Mainz-Trainer Svensson übt Selbstkritik und schwärmt von Florian Wirtz

Trotz einer starken Leistung hat Mainz 05 am Samstag gegen Leverkusen knapp mit 0:1 verloren. Dabei hatte Trainer Bo Svensson den Gegentreffer kurz vorher schon geahnt.

Mainz spielte von Beginn an mutig, stellte sich nicht hinten rein, sondern sondern nutzte die Leverkusener Konzentrationsfehler, Ungenauigkeiten und zuweilen auch Schlampigkeiten. Nach 30 Minuten notierten die Statistiker schon 8:1 Torschüsse für die Mainzer. Trainer Bo Svensson sagte nach dem Spiel dazu: "In unserer guten Phase in der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen."

Mit 0:0 in die Kabine

Auf der Leverkusener Seite kam der 18-jährige Shootingstar Florian Wirtz zu der zunächst einzigen echten Torchance für die Werkself. Sein 20-Meter-Schuss ging aber knapp am Tor. Ein Tor von Patrick Schick (24.) wurde von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) wegen Abseits nicht gegeben. Halbzeitstand 0:0.

Siegtor mit neuem Rekord

Bayer kam dann zwingender aus der Pause, Florian Wirtz setze mit einem herrlichen Rückpass auf Diaby das erste Zeichen. Über die schwächere Phase der Mainzer nach der Pause zeigte sich Bo Svensson nach der Partie sauer: "Ich muss mich vielleicht selber hinterfragen. Ob ich es nicht deutlich genug gemacht habe, was hier gefordert war, um erfolgreich zu sein. Das war schläfrig und zu passiv", kritisierte er seine Spieler.

In der 62. Minute hatte dann Florian Wirtz seinen erfolgreichsten Moment. Nach einem Doppelpass mit Jeremie Frimpong traf er im Strafraum aus halbrechter Position zur Führung in die lange Ecke. Wirtz ist nun mit 18 Jahren und 139 Tagen jüngster Bundesligaprofi mit zehn Toren. Diese Rekordmarke hielt bislang Weltmeister Lukas Podolski, der sein zehntes Tor im Alter von 18 Jahren und 353 Tagen 2004 für Wirtz' Ex-Club 1. FC Köln erzielte. Nach dem Spiel schwärmte Mainz-Coach Svensson von Wirtz, seine Mannschaft habe das gut gemacht, aber "er ist ein Ausnahmetalent, das ist klar. Gibst du ihm ein bisschen Platz, dann nutzt er das aus, um das Spiel zu entscheiden."

Svensson: "Hätte vor dem Tor wechseln müssen"

"Wir müssen auch am Ende das 1:1 machen", ärgerte sich Bo Svensson nach der Niederlage und meint damit wohl die Großchance von Marcus Ingvartsen kurz vor dem Spielende, die Bayer-Keeper Lukas Hradecky mit einer Glanzparade vereitelte. Seine Kritik weiter: "Und dann müssen wir kritisch über diese 20 Minuten danach (nach der Pause, Anm. der Red.) sprechen, weil das hat mir nicht gut gefallen. Und ja, ich habe natürlich auch Verantwortung. Ich hätte vielleicht fünf, sechs, sieben Minuten vor dem Tor schon wechseln müssen, weil die Tendenz war in der Phase eigentlich klar."

Mainzer nehmen Positives mit

"Ein Unentschieden war hier drin für uns. Wir waren über zwei Drittel des Spiels auf Augenhöhe. Das gibt uns Mut und Selbstvertrauen", resümierte Sportdirektor Martin Schmidt. Das 0:1 gegen Leverkusen ist die zweite Saisonniederlage für Mainz. Das Team steht momentan mit zehn Zählern auf Platz fünf und trifft am kommenden Sonntag auf Union Berlin.