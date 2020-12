Drei Bundesligaspiele in Serie war der 1. FSV Mainz 05 zuletzt ungeschlagen, hatte sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Doch am zehnten Spieltag setzte es eine 1:2 (0:2)-Pleite bei Arminia Bielefeld. Die Rheinhessen stürzten auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Nach sieben Pleiten in Serie zum Saisonauftakt hatte der 1. FSV Mainz 05 zuletzt fünf Zähler aus drei Spielen geholt, war dreimal ungeschlagen. Doch die Mini-Serie ist gerissen. Im Kellerduell in Bielefeld, das zuletzt sieben Spiele in Serie verloren hatte, boten die Rheinhessen eine über weite Strecken enttäuschende Leistung.

Stögers Treffer reicht nicht

Manuel Prietl (21.) und der japanische Nationalspieler Ritsu Doan (31.) schossen die Tore für Arminia Bielefeld. Das Anschlusstor des eingewechselten Kevin Stöger (82.) war für Mainz zu wenig.

Hack: "Wir schießen uns die Dinger selbst rein"

"Um Spiele zu gewinne, müssen wir hinten zu Null spielen. Das haben wir nicht gemacht", sagte 05-Abwerspieler Alexander Hack nach der Partie gegenüber SWR Sport: "Wir schießen uns die Dinger selbst rein. Das war ein gebrauchter Tatg heute."

"Wir müssen im Kopf für solche Spiele bereit sein", ärgerte sich der Mainzer Keeper Robin Zentner nach der Partie: "Wir müssen erkennen, um was es in solchen Spielen geht. Dann gewinnen wir die auch."

Hack fälscht unglücklich ab

Die ersten guten Chancen erspielten sich die Mainzer durch Jean-Philippe Mateta (12., 15.). Auf der Gegenseite vergab der gebürtige Reutlinger Sven Schipplock, der im Sturmzentrum an der Seite des Kapitäns Fabian Klos aufgeboten wurde (17.). Bielefeld blieb in dieser Phase am Drücker, dominierte das Zentrum und ging durch den Fernschuss des Österreichers Prietl in Führung. Beim ersten Saisontor der Arminia vor dem Seitenwechsel fälschte FSV-Verteidiger Alexander Hack den Ball allerdings entscheidend ab.

TV-Tipp Alles zum Spiel Arminia Bielefeld gegen den 1. FSV Mainz 05 sehen Sie am Sonntag in SWR Sport. Los geht's um 22:05 Uhr (SWR Fernsehen RP).

Auf der Gegenseite wurde Mainz immer wieder gefährlich, wenn es schnell ging, wie zuvor bei Mateta. Schloss allerdings auch, wie Jean-Paul Boetius in der 29. Minute, schlampig ab. Bielefeld agierte vor dem Tor viel effektiver, der flinke Doan wackelte die Mainzer Abwehr aus und traf ins rechte untere Eck.

Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05 2:1 (2:0) Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, van der Hoorn, Nilsson, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel, Yabo (64. Voglsammer) - Klos (86. Kunze), Schipplock (79. Cordova) 1. FSV Mainz 05: Zentner - St. Juste, Hack, Niakhaté, Martín (58. Onisiwo) - Barreiro Martins (58. Kunde Malong), Fernandes (58. Stöger) - Burkardt, Boetius, Quaison - Mateta Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb) Tore: 1:0 Prietl (21.), 2:0 Doan (32.), 2:1 Stöger (82.)

Nach dem Seitenwechsel verloren beide Mannschaften ihre Präzision, es entwickelte sich ein echtes Kampfspiel. Mainz musste mehr tun, weswegen Trainer Jan-Moritz Lichte nach einer Stunde einen Dreifach-Wechsel vornahm und alles nach vorne werfen liess. Die erste Großchance der zweiten Hälfte hatte aber Bielefeld durch den aufgerückten Prietl, der aus spitzem Winkel am aufmerksamen 05-Keeper Robin Zentner scheiterte (62.). In der Schlussphase konnte sich Bielefeld allerdings kaum noch befreien, Torhüter Stefan Ortega rückte in den Mittelpunkt. Mit dem Anschlusstor fand Mainz wieder ins Spiel, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr.