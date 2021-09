Trainingsgelände von Mainz 05 heißt jetzt "Wolfgang Frank Campus"

Er war eine prägende, wenn nicht sogar die prägende Trainerpersönlichkeit in der Vereinsgeschichte von Mainz 05: Wolfgang Frank. Ihm zu Ehren heißt das Trainingszentrum des Bundesligisten ab sofort "Wolfgang Frank Campus".

"Er war der prägendste Trainer, den ich je hatte", sagt beispielsweise Jürgen Klopp über Wolfgang Frank. Nicht nur der Weltrainer Klopp, als Coach selbst Deutscher Meister, DFB-Pokal Sieger, Englischer Meister und Champions-League-Sieger, auch viele andere sprechen in diesem Tenor über Wolfgang Frank. Jürgen Kramny, Torsten Lieberknecht, Sven Demandt und viele andere waren Zweitligaspieler bei Mainz 05 in den 1990ern unter Frank und sind heute selbst Trainer im Profifußball. Fragt man sie nach ihrem Vorbild, sagen alle: Wolfgang Frank!

Offizieller Name: Wolfgang Frank Campus am Bruchweg

In einer kleinen Feierstunde hinter der Hauptribüne, im Rücken des alten Bruchwegstadions, wurde das Trainigsgelände mit Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 feierlich in Wolfgang Frank Campus umgetauft. 05-Sportvorstand Christian Heidel, der selbst 1995 Frank nach Mainz holte, sagt: "Ich finde es eine tolle Geste, dass dieses Gelände jetzt in Wofgang Frank Campuis umbenannt wird. Das ist doch das Großartige, dass ganz Mainz, dass ganz Mainz 05 Wolfgang Frank dafür würdigt. Es wird unser Anspruch sein, das alles hier noch weiter auszubauen."

In den letzten 25 Jahren hat Mainz 05 in sein Trainingsareal kanpp 30 Millionen Euro investiert. Offiziell ist das Gelände immmer noch eine Bezirkssportanlage. Die Idee der "identitätsstiftenden Umbennenung", wie Präsident Stefan Hofmann es nennt, kam den Mainzern vor gut zwei Jahren. Durch die Coronapandemie musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden. "Die Wurzel der Erfolgsgeschichte der letzten 25 Jahre dieses Vereins ist Wolfgang Frank", sagt Hofmann nun.

Vom alten Bruchweg zum hochmodernen Trainingszentrum

Als Wolfgang Frank 1995 nach Mainz kam, war das Bruchwegstadion ein für damalige Zeiten typisches Zweitligastadion. Ein Rasenplatz, eine überdachte Haupttribüne, eine notdürftig überdachte Gegengerade, hinter der Toren und der staubigen Laufbahn ein paar Treppenstufen im Staub um den Platz - mehr nicht. Neben dem Stadion, bei Heimspielen kamen oft nicht mehr als 1500 Zuschauer, ein holpriger Rasenplatz und ein Hartplatz für die Trainingseinheiten der Zweitligakicker. In den Kabinen ein paar Sitzbänke, eine Massageliege und ein altes Abkühlungsbecken, kaum größer als eine Badewanne.

Viererkette statt Libero

Mit Wolfgang Frank kam mehr Professionalität nach Mainz. Er forderte den Umbau der Kabinen und des Stadions. Er krempelte aber vor allem die Mannschaft um. Frank war Trainer eines Abstiegskandidaten, packte am Ende der Saison 1995/1996 den Klassenerhalt, weil er in der Winterpause im Trainingslager auf Zypern auf Viererkette umstellte, eine bis dahin in Deutschland weitestegehend unbekannte Spieltaktik. Auch Mainz 05 spielte bis dahin, wie alle Mannschaften, klassisch mit Libero, Vorstopper und zwei Außenverteidigern. Frank stellte taktisch um, Mainz spielte ab sofort mit vier Defensivspielern auf einer Linie. "Ballrorientierte Raumdeckung" und "Pressing" waren in Deutschland bis dato unbekannt. Frank brachte der Mannschaft als erster Trainer in Deutschland eine bahnbrechende taktische Neuerung bei, die in Deutschland eher unbekannt war. Eine riesengroße Umstellung für die eigenen Akteure, vor allem aber für die Gegner. Mainz blieb in der Liga - auch dank der Viererkette.

Wolfgang Frank - der Erfinder der Viererkette Wolfgang Frank spielte als Profi 251 Mal in der Bundesliga, u.a. für den VfB Stuttgart. Zwischen 1995 und 1997 sowie 1998 und 2000 stand Frank an der Seitenlinie bei Mainz 05. Weitere Trainer-Stationen des gebürtigen Schwaben waren u.a. der MSV Duisburg, Kickers Offenbach und einige Clubs in der Schweiz. Wolfgang Frank gilt als "Erfinder" der Viererkette. In den 1990er Jahren führte er diese taktische Variante bei Mainz 05 ein. Die Rheinhessen waren als abstiegsbedrohter Zweitligist eines der ersten Teams in Deutschland, das mit Viererkette spielte.

Früher Krebstod mit 62

Am 7.September 2013 starb Wolfgang Frank in Mainz. Auch nach seiner Trainerzeit bei den 05ern lebte Frank in großen Teilen in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Die rasante Entwicklung des Vereins vom Aufstieg 2004 über die Etablierung als ständiges Mitglied der Bundesliga seit 2009 oder den Neubau der Mainzer Arena vor den Toren der Stadt - alles Meilensteine für Mainz 05 - beobachtete er eher aus der Distanz. Wolfgang Frank war ein sehr wichtiger Mann der 05-Vereinsgeschichte. Die Umbennenung des Trainingszentrums in "Wolfgang Frank Campus am Bruchweg" ehrt jetzt eine der bedeutensten Figuren der Klubhistorie.