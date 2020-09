Der 1. FSV Mainz 05 hat die Reißleine gezogen und Trainer Achim Beierlorzer beurlaubt. Die Rheinhessen hatten den Bundesliga-Saisonstart mit zwei Niederlagen verpatzt, zudem hatte ein Spielerstreik letzte Woche bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Beierlorzer hatte die 05er im vergangenen November nach der Entlassung von Sandro Schwarz übernommen. Im Punktspiel bei Union Berlin (Freitag, 20:30 Uhr) und vorerst darüber hinaus soll der bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte das Team betreuen. Der 40-jährige Fußballlehrer gehört seit 2017 zum Trainerstab.

Beierlorzer: "Enttäuscht über die Entscheidung des Vereins"

"Ich bin enttäuscht über die Entscheidung des Vereins. Nichtsdestotrotz wünsche ich Mainz 05 und der Mannschaft für den weiteren Weg alles Gute", sagte Beierlorzer in einer Mitteilung des Vereins.

Sportvorstand Schröder begründet den Schritt

"Wir haben uns gemeinsam sehr intensiv mit unserem sportlichen Weg auseinandergesetzt und mit der Frage, in welcher Form wir der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen und der Mannschaft kurzfristig und perspektivisch neue Impulse geben können. Ergebnis dieses sehr offenen und ehrlichen Gespräches ist, dass wir als Verein die gemeinsame Arbeit mit Achim Beierlorzer nicht fortsetzen", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder.

Auch die Entscheidung für Lichte begründete Schröder: "Jan-Moritz Lichte verfügt über die fachliche Expertise, eine Erfahrung als Trainer über mehr als zehn Jahre und kennt unsere Mannschaft natürlich in- und auswendig. Wir trauen ihm daher zu, unser Team in die weitere Saison zu führen."

Lichte: Fokussierung auf Union Berlin

Lichte selbst geht die Aufgabe optimistisch an. "Ich werde mich in meiner neuen Rolle jetzt auf das konzentrieren, was ich unmittelbar beeinflussen kann. Das ist die Arbeit mit der Mannschaft im Training und in der Vorbereitung auf die Partie bei Union Berlin am Freitag. Für das Team und mich steht diese Fokussierung absolut im Mittelpunkt", sagte er.

Beierlorzer als fünfter Bundesliga-Trainer schon nach zwei Saisonspielen entlassen nur einen Tag nach David Wagner bei Schalke 04 hat auch Achim Beierlorzer beim FSV Mainz 05 seinen Posten räumen müssen - schon nach dem zweiten Spieltag hat die Bundesliga damit ihre zweite Trainerentlassung. Zuvor hatten in der 58-jährigen Bundesliga-Geschichte nur drei Trainer zu einem ebenso frühen Zeitpunkt gehen müssen: Rinus Michels (1. FC Köln 1983), Morten Olsen (1. FC Köln 1995) und Dieter Hecking (Hannover 96 2009). Noch schneller erwischte es nur zwei Trainer, die kurz vor dem Saisonstart beurlaubt wurden: Rolf Fringer wurde 1996 beim VfB Stuttgart vier Tage vor dem ersten Spieltag durch Joachim Löw und Jörn Andersen 2009 beim FSV Mainz 05 bereits fünf Tage vor dem Start durch Thomas Tuchel ersetzt.

Noch nach der Heim-Niederlage gegen den VfB Stuttgart (1:4) hatte sich Beierlorzer kämpferisch gezeigt. "Zu 100 Prozent" sehe er seine Zukunft bei den Rheinhessen, versicherte er. Sportvorstand Rouven Schröder wollte zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr bestätigen, dass Beierlorzer in Berlin noch auf der Bank sitzen werde.

Beierlorzers Verhältnis zu den Profis galt als belastet. Zuletzt gab es einen Spielerstreik, der mit Solidarität gegen die Degradierung von Stürmer Adam Szalai begründet wurde.