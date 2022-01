Mainz-Profi Anton Stach: "Der Trainer hat meine Baustellen erkannt"

Die Niederlage gegen RB Leipzig muss Mainz 05 schnell abhaken. Auch Mittelfeldspieler Anton Stach musste das bittere 1:4 erstmal verdauen. In SWR Sport in Rheinland-Pfalz erzählt der Neuzugang über seine ersten Monate bei den Rheinhessen und welchen Anteil Trainer Bo Svensson an seiner Entwicklung hat.

Der Frust nach der 1:4-Pleite bei RB Leipzig war auch am Tag danach noch groß. Auch bei Anton Stach. Der 23-Jährige defensive Mittelfeldspieler war bemüht, Ordnung ins Mainzer Spiel zu bekommen. Aber in Unterzahl war es gegen die individuell starken Sachsen kaum möglich. "Mich beschäftigt sowas immer länger. Ich kann das nicht so schnell verarbeiten. Es war ein super bitterer Abend für uns. Man muss aber nach vorne schauen", erklärte Stach in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Gut angekommen in Mainz

Im Sommer wechselte Stach vom Aufsteiger Greuther Fürth zum FSV. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, sportlich wie privat. "Am Anfang habe ich im Hotel gewohnt, da war es auch außerhalb des Platzes schwierig anzukommen. Durch Olympia kam ich sehr spät zur Mannschaft. Aber ich wurde super aufgenommen. Die Jungs waren top." Zu Beginn der Saison bekam er von Trainer Bo Svensson immer wieder Spielminuten. Der Neuzugang brauchte Zeit, um sich an das intensive Mainzer Pressing und die Bundesliga zu gewöhnen. "Im Training habe ich gemerkt, dass es was anderes war im Vergleich zur letzten Saison (in Fürth, Anm. die Red.) Ich habe auch ein bißchen gebraucht die Prinzipien, wie wir in Mainz spielen wollen, zu verinnerlichen."

Lob von Svensson

Das hat Stach geschafft, zuletzt stand der ehemalige U-21-Nationalspieler fünfmal in der Startelf. Und auch 05-Trainer Bo Svensson sieht beim Neuzugang eine gute Entwicklung: "Er bringt eine gute Dynamik mit, ist technisch sauber mit dem Ball. Dazu ein gutes Verständnis für das Spiel und eine gute Mentalität. Jetzt muss er dranbleiben." Und das liegt bei Stach schon in den Genen. "Meine Familie hat mir immer beigebracht dranzubleiben, egal wie es läuft. Und das habe ich gemacht." Und sein neuer Coach hat ebenfalls seinen Anteil an der positiven Entwicklung in Mainz. "Er hat meine Baustellen erkannt und sie mir direkt ins Gesicht gesagt. Da war mein Eindruck, der hat was mit mir vor und der möchte mich besser machen." Anton Stach ist bei Mainz 05 trotz des missglückten Rückrundenauftaktes auf einem guten Weg.