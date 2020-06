Die Luft wird dünner für Mainz 05. Die Mannschaft von Achim Beierlorzer steckt tief drin im Abstiegskampf, hat nur noch fünf Spiele um Punkte zu sammeln. Abwehrspieler Alexander Hack glaubt an seine Mannschaft.

Nur noch drei Punkte Vorsprung haben die Mainzer auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Da steht aktuell Werder Bremen und die Mannschaft von der Weser hat auch noch ein Spiel weniger, könnte gegen Frankfurt am Mittwoch mit den Mainzern gleichziehen. Spätestens jetzt sollte allen klar sein, dass es eng werden könnte für Mainz 05. Nach der Niederlage gegen Hoffenheim ist die Enttäuschung in der Mannschaft noch groß. Es helfe aber nichts, den verlorenen Punkten noch nach zu trauern. "Wir stehen immer noch über dem Strich, wir haben es selbst in der Hand. Das müssen wir einfach positiv sehen", sagt Hack optimistisch. Er selbst musste gegen Hoffenheim aufgrund einer Wadenverletzung in der Halbzeit ausgewechselt werden. Nach täglichen Behandlungen gehe es ihm aber viel besser und er könne demnächst wieder ins Training einsteigen, so Hack.

Der Wille ist für Hack entscheidend

Mit Abstiegskampf kennt sich Alexander Hack aus. Seit 2015 läuft er für Mainz 05 auf, hatte immer wieder schwierige Phasen mit dem Verein. Trotzdem ist es für ihn jedes Mal wieder etwas Neues. Eine andere Mannschaft, eine andere Dynamik. Aber das Große und Ganze bleibt gleich: "Der, der den größten Willen hat, wird am Ende auch belohnt. Und wir müssen einfach zeigen, dass wir diesen Willen haben und dann eben auch die Klasse halten", so Hack.

Dauer 0:39 min Alexander Hack: "Abstiegskampf ist schwer zu vergleichen" Alexander Hack: "Abstiegskampf ist schwer zu vergleichen"

"Es hilt auf keinen Fall, mit dem Finger aufeinander zu zeigen"

Zurück blicken und sich damit beschäftigen, wieso Mainz jetzt da steht, wo es steht - das will Alexander Hack nicht. Für ihn ist klar, dass jeder in der Mannschaft den Ernst der Lage begriffen hat und dass die Spieler vorangehen müssen, die diese Situation kennen. Dazu gehört auch er. Und seine Devise im Abstiegskampf ist "Mentalität geht über Qualität". Alle Spieler müssten nach den 90 Minuten sagen können, dass sie 100% gegeben haben, dass sie der Mannschaft nicht noch mehr hätten mitgeben können - für Hack die Grundtugend in dieser Situation.

Dauer 0:37 min Alexander Hack: "Mentalität über Qualität" Alexander Hack: "Mentalität über Qualität"

Das Fehlen dieser Mentalität wird Spielern von Mainz 05 gerade aktuell immer wieder von Fans vorgeworfen. Für Hack ein Zustand, der weh tut. "Ich glaube jeder von unseren Jungs hat eine Mentalität, sonst wäre er nicht in dem Geschäft hier angekommen", so der 26-Jährige. Bei Spielern, die sie immer noch nicht hätten, werde es schleunigst Zeit, dass sie raus kommt. Ausreden zählen für Hack nicht mehr: "Jetzt gilt es einfach nur, alles raus zu holen."

Dauer 0:48 min Alexander Hack: "Keine Ausreden" Alexander Hack: "Keine Ausreden"

Big Point-Spiel gegen Frankfurt

Die nächste Chance dazu haben die Mainzer am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Ein emotional sowieso schon stark aufgeladenes Spiel, dass in dieser Phase der Saison eine noch größere Bedeutung hat. Die Frankfurter sind für ihre Fans berühmt und berüchtigt, Auswärtsspiele in der hessischen Großstadt immer besonders. Dieses Mal wird es ruhig sein, beide Teams müssen ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen. Für Hack könnte das ein Vorteil sein, aber er sagt: "Wir haben in Frankfurt auch schon mit Kulisse gewonnen." Umso wichtiger ist es aber für den Abwehrspieler, dass die Mannschaft auf dem Feld eine Einheit bildet: "Ich glaube es gibt nichts Geileres für einen Fußballer, als wenn du eine gute Aktion hast und du wirst von deiner ganzen Mannschaft positiv unterstützt."

Zusammenhalt, Mentalität und "Arschbacken zusammenkneifen" - für Alexander Hack entscheidend im Abstiegskampf. Für Mainz gibt es am Samstag die nächste Gelegenheit, das auf dem Feld zu zeigen.