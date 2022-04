Das erste Mal für Mainz 05: "Das war ein Lebenstraum für uns"

per Mail teilen

Mainz 05 feierte 2004 sein Bundesliga-Debüt. Der erste Gegner damals: Der VfB Stuttgart. Das Spiel ging mit 2:4 verloren und weckt dennoch schöne Erinnerungen.

Sonntag, der 8. August 2004. Es ist ein heißer Spätsommer-Nachmittag. Der Himmel blau, die Sonne strahlt. Nach zuvor zwei denkbar knapp verpassten Aufstiegen ist es endlich soweit: Mainz 05 mit Trainer Jürgen Klopp betritt die Bundesliga-Bühne. Der Gegner, der VfB Stuttgart, gehört damals zur Top vier der Bundesliga. Die Kräfteverhältnisse sind glasklar. "Es war ein Lebenstraum für uns. Wir in der Bundesliga. Die brauchen uns nicht, die warten nicht auf uns, die kennen uns gar nicht und wir gehen dahin. Und das mit der Truppe. Eine bessere Geschichte habe ich noch nie gehört", sagt Jürgen Klopp heute noch strahlend, wenn er an jenen August-Sonntag zurück denkt.

Der Aufsteiger Mainz zu Gast beim Europapokal-Teilnehmer Stuttgart

Niclas Weiland steht damals in der 05-Start-Elf und erinnert sich, dass er schon vor dem Anpfiff beeindruckt war: "Es hat ja eigentlich schon beim Warmmachen angefangen. Auf der anderen Seite war ein Spieler: Alexander Hleb. Das war ein Mittelfeldspieler, unwahrscheinlich flexibel, flink. Und als ich da rüber geguckt habe, der hatte sich so schnell mit dem Ball gedreht, dass ich schon so ein bisschen gedacht habe, das könnte spannend werden die nächsten 90 Minuten".

Niclas Weiland ahnt, was dann auch passiert. Es wird eine Lehrstunde für Mainz 05. Stuttgart dominiert den Bundesliga-Aufsteiger. Dimo Wache im 05-Tor kassiert vier Treffer. Drei Tore durch Cacau, das vierte erzielt Silvio Meißner für den VfB. Es gibt in diesem Spiel aber auch einen historischen 05-Moment: Christof Babatz legt sich, kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit, 25 Meter vor dem VfB-Tor den Ball zum Freistoß hin. Es ist 18:33 Uhr. Flach, platziert und knallhart. Das erste Bundesligator in der Vereinsgeschichte.

8.August 2004, 18.33 Uhr: Christof Babatz bejubelt den ersten Treffer der Mainzer Bundesligageschichte imago images Imago/Ulmer

Heute ist die Ausgangslage eine Andere. Die Kräfteverhältnisse haben sich verändert. Mainz 05 ist nicht mehr der krasse Außenseiter. Niclas Weiland sieht sogar klare Vorteile auf der Seite der Rheinhessen: "Gerade auch zu Hause finde ich, sind wir schon so eine kleine Macht geworden. Damals war Stuttgart der haushohe Favorit, jetzt ist es schon umgekehrt und Stuttgart spielt gegen den Abstieg", sagt "Weilando", wie die Fans ihn damals liebevoll nannten, im SWR-Interview.

Fakt ist: Die Tabelle lügt nicht. Aktuell steht Mainz recht sorgenfrei auf Platz zehn, Stuttgart ist 15., nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Auch wenn die Kräfte sich seit 2004 ein bisschen gewandelt haben, Mainz im Moment besser da steht und seit 2009 seinen Stammplatz in der Bundesliga hat. 05-Sportvorstand Christian Heidel lehnt die Favoritenrolle für das Spiel am Samstag ganz klar ab: "Wir fühlen uns nicht als der große Favorit, nur weil wir aktuell ein paar Punkte mehr haben als der VfB", sagt der 05-Boss vor dem Spiel.