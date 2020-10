per Mail teilen

"Unfassbar" lautet der Titel der Autobiographie von Harald Strutz, dem Ehrenpräsidenten des 1. FSV Mainz 05. Es ist seine persönliche Sicht auf 29 Jahre als Vorsitzender eines Vereins, der in seiner Amtszeit eine unfassbare Entwicklung genommen hat. SWR Sport hat mit Strutz über sein Buch gesprochen.

Über den Titel hat Harald Strutz nicht lange nachdenken müssen. Für den 69-jährigen rüstigen, "freien Mann", wie er sich heute gerne selbst beschreibt, gibt es einfach kein besseres Wort, um seine Amtszeit zu beschreiben.

29 Jahre Präsident von Mainz 05

"Unfassbar war der Beginn 1988, als ich plötzlich Präsident wurde - mit 37 Jahren", sagt Strutz, der damit in die Fußstapfen seines Vaters Walter Strutz trat, der in den 1950er-Jahren Vorsitzender des 1. FSV Mainz 05 war. Unfassbar sei auch die wirtschaftliche und sportliche Entwicklung, insbesondere der Aufstieg in die Bundesliga 2004, gewesen, fügt Harald Strutz mit deutlich ernsterer Mine hinzu: "Unfassbar ist aber auch, wie das Ganze geendet ist."

Kein Happy End

Den Beweggründen, die 2017 zum Rückzug aus seinem Amt des Vorsitzenden führten, widmet Harald Strutz gleich mehrere Kapitel in seinem über 300-seitigen Buch. Er schreibt über eine monatelange Medienkampagne gegen seine Person und erzählt aus seiner ganz persönlichen Sicht über das Ende seiner Ära bei Mainz 05. Strutz möchte das nicht als Generalabrechnung verstanden wissen, vielmehr als ein Zeitdokument.

Er weiß aber auch, dass er damit polarisiert. "Es sind Hintergrundinformationen, es ist aber gleichzeitig auch meine persönliche Meinung", sagt Strutz: "Es gibt auch Kapitel, wo der eine oder andere sagt, das teile ich nicht. Aber genau das wollte ich auch."

Kritik an sportlicher Leitung

Der allererste Satz in seinem Buch steht für sein ganzes Leben, weit über seine Amtszeit hinaus: "Ich bin Mainzer von Geburt und der FSV Mainz 05 ist der Verein meines Herzens seit ich denken kann."

Und daher macht Harald Strutz sich auch große Sorgen über seine 05er heute. "Unfassbar" beschreibe auch die gegenwärtige sportliche Situation beim FSV. Daran habe nicht nur Corona Schuld. "Wenn man mal kritisch hinterfragt, was auf der Trainer-Basis passiert ist", sagt der Mainz-05-Ehrenpräsident offen im Gespräch mit SWR Sport, "dann muss ich natürlich auch feststellen, dass es schon keine glückliche Entscheidung war, einem Achim Beierlorzer (vor knapp vier Wochen beurlaubter Trainer, Anm. d. Red.) einen Drei-Jahres Vertrag zu geben".

Es sei nicht gelungen, aus der Mannschaft, dem wichtigsten Potential des Vereins, ein Team zu formen, findet Strutz. Das sieht er als Ursache für den Misserfolg beim aktuell Tabellenletzten der Bundesliga und kritisiert damit die sportliche Leitung des Klubs. Strutz nimmt halt kein Blatt vor den Mund und erzählt seine persönliche Sicht auf Mainz 05. Und zwar heute - genauso wie in seinem Buch "Unfassbar", das sich an Fans und Freunde von Mainz 05 richtet.