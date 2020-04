Mainz 05 ist zurück auf dem Trainingsplatz – der Trainer des Bundesligisten, Achim Beierlorzer, konnte bis auf Torhüter Robin Zentner mit der gesamten Mannschaft trainieren.

Mainz 05 hat den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, trainiert bis zunächst Samstag jetzt täglich in Kleingruppen. Natürlich ist auch Trainer Achim Beierlorzer zurück aus dem Homeoffice, vorbei ist die tägliche Routine des morgendlichen Spaziergangs mit seiner Frau und den beiden Hunden.

Das Training, dass er jetzt mit der Mannschaft machen kann, bezeichnet der Franke eher als „Bewegung am Ball“, die Trainingsinhalte seien nicht mit denen vor der Corona-Pandemie vergleichbar. Die Mainzer nutzen zwei Trainingsplätze nebeneinander, können sich so bestens verteilen und großen Abstand voneinander halten.

Dauer 0:50 min Achim Beierlorzer zu den aktuellen Trainingsbedingungen bei Mainz 05 Achim Beierlorzer zu den aktuellen Trainingsbedingungen bei Mainz 05

Geisterspiele aktuell aus moralischen Gründen nicht umsetzbar

Für die angestrebten Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga wären diese Trainingseinheiten natürlich nicht ausreichend. Mindestens zwei Wochen normales, körperliches Training wünscht sich Beierlorzer. Am wichtigsten ist ihm dabei, dass genau dieses Mannschaftstraining bundesweit einheitlich eingeführt werden muss, um die Chancengleichheit zu gewähren. Große Gedanken an mögliche Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga will der 05-Trainer noch nicht verschwenden. “Das ist das Konzept, aber da sind wir ja noch gar nicht“, sagte er. “Jetzt aktuell ist das aus moralischen Gründen nicht umsetzbar. Wir brauchen ja nicht darüber zu diskutieren, dass wir den Fußball über die Gesellschaft heben. Wie es kommt, wird von der Corona-Pandemie vorgegeben. “Für Beierlorzer können erst wieder Spiele ohne Zuschauer stattfinden, “wenn es auch eine Öffnung in der Gesellschaft gibt“. Er wolle derzeit auch nicht über Szenarien wie die Isolation und Tests für Mannschaften nachdenken.

Dauer 0:35 min Achim Beierlorzer zu "richtigem Training" vor möglichen Punktspielen Achim Beierlorzer zu "richtigem Training" vor möglichen Punktspielen

Die Mannschaft rückt zusammen

In der Zeit ohne Training hat Achim Beierlorzer seine Mannschaft auf eine neue Art und Weise kennengelernt. Jede Woche suchte er mit jedem einzelnen Spieler das persönliche Gespräch am Telefon. Innerhalb des „Fußballtrotts“ blieben Themen abseits des Sports oft auf der Strecke, jetzt gab es auch Unterhaltungen über persönliche Dinge.

Auch untereinander hätten die Spieler viel miteinander telefoniert und sich ausgetauscht und gesprochen und das könne für den Zusammenhalt in der Mannschaft viel bewirken, so der Trainer.