Der 05-Coach Achim Beierlorzer hat nach zwei Siegen in Folge erstmals mit seiner neuen Mannschaft die Erfahrung einer Niederlage machen müssen. Das 1:2 in Augsburg hinterlässt auch bei ihm immer noch Spuren und ist weiterhin ein Thema zu Beginn der Mainzer Trainingswoche.

Die erste Trainingseinheit des FSV Mainz 05 vor dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund beginnt nicht pünktlich. Angesetzt ist sie am Dienstag um 15 Uhr. Doch erst um 16:15 Uhr kommen die Spieler auf den Platz.

"Die Videoanalyse vom Augsburg Spiel hat etwas länger gedauert, da wir einige Aspekte zeigen mussten", verrät Achim Beierlorzer in der Presserunde nach dem Training. Er ist immer noch überrascht, wie seine Mannschaft in der ersten Hälfte in Augsburg aufgetreten ist.

Mainzer vernachlässigen die Defensive

Eigentlich war die Devise: "Defense first. Da sind wir aber nicht in die Köpfe gekommen", muss sich Beierlorzer eingestehen. Denn sein Team ließ all das vermissen, was noch beim 2:1 Erfolg gegen Frankfurt da war. Hohe Laufbereitschaft, viele Sprints und konsequentes Zweikampfverhalten.

"Konstanz ist, was jede Mannschaft gerne hätte. Das wollen wir auch. Deshalb auch die intensive Videoanalyse. Wir wollen an der Persönlichkeit von jedem arbeiten und bei jedem Spieler die Aufmerksamkeit auf 100% schrauben", so Beierlorzer weiter.

Mehr Einzelanalysen mit den Spielern geplant

Der Trainer ist noch mittendrin in der Kennlernphase mit seiner Mannschaft. Dieses Gesicht, das Mainz 05 schon so oft gezeigt hat in dieser Saison unter dem Vorgänger Sandro Schwarz, war in Augsburg wieder zu sehen und ist nicht zu erklären. Auch für Beierlorzer noch nicht. Er führt sehr viele Einzelgespräche mit den Spielern und will mit ihnen in Zukunft auch vermehrt Einzelanalysen machen. Obwohl er das Team noch nicht so gut kennt, glaubt er nicht,dassder schwache Auftritt in Augsburg mit Überheblichkeit zu tun hatte.

"An die eigenen Stärken glauben. Das ist abhanden gekommen", versucht Beierlorzer den Rückfall zu erklären und hat auch gleich ein Gegenmittel parat. Im Training fordert er seine Spieler immer wieder auf, nur nach vorne zu spielen. Mutig zu sein. Nicht hintenrum zum Torwart, denn so kommt der Gegner ins Jagen. Er will, dass seine Mannschaft aktiv ist und so den Gegner fordert.

Hoffnungsträger kehrt zurück

Ein Spieler, der in der letzten Saison die gegnerische Mannschaft sehr stark gefordert hat, ist Jean-Philippe Mateta. Der Stürmer ist wieder dabei im Mannschaftraining, nach seiner im Sommer erlittenen Meniskusverletzung, die ihn noch kein Spiel in dieser Saison hat absolvieren lassen.

Der Angreifer wird schmerzlich vermisst und soll eigentlich ganz langsam wieder einsteigen. "Langsam gefällt ihm nicht", sagt der Trainer und erzählt, wie Mateta vor dem Training zu ihm kam und klarstellte: "Coach, ich bin hundert Prozent belastbar!"

Beierlorzer von Mateta beeindruckt

Beierlorzer ist schon jetzt beeindruckt vom Franzosen und freut sich, dass er bald wieder zur Verfügung stehen wird. Ob das noch in diesem Jahr sein wird, da ist Beierlorzer nicht ganz eindeutig, was Hoffnung bei den Fans schürt. Auf jeden Fall wird Mateta, wenn alles weiter so gut läuft, im neuen Jahr wieder voll zu Verfügung stehen.

Gebraucht würde er schon jetzt, bei dem schweren Restprogramm mit Heimspiel Dortmund, auswärts in Bremen und dann Leverkusen zum Abschluss der Vorrunde.