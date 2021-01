Ádám Szalai ist ein Mann mit vielen Talenten: In Mainz ist er nicht nur für seine Tore, sondern auch als Drummer der „Bruchweg-Boys“ bekannt. Wird er gegen Düsseldorf (Sonntag, 18:00 Uhr) wieder für (Tor-)Musik sorgen?

Schon zwischen 2010 und 2013 spielte der Stürmer für den 1. FSV Mainz 05. Nach Stationen bei Schalke, Hoffenheim und Hannover 96 ist der ungarische Nationalspieler in dieser Saison zu den Mainzern zurückgekehrt.

Vergangenheit als "Bruchweg-Boy"

Der ungarische Angreifer kann auf eine erfolgreiche Zeit bei Mainz 05 zurückblicken: 2010 aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid verpflichtet, spielte Szalai bereits vor zehn Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft. Zusammen mit den damals 19-jährigen Lewis Holtby und André Schürrle bildete er die gefeierten "Bruchweg-Boys". Der gemeinsame Jubel des Erfolgstrios, bei dem Schürrle auf der Eckfahne Gitarre spielte, Holtby eine Trinkflasche als Mikrofon benutzte und Szalai mit seinen Fußballschuhen trommelte, ist noch heute legendär.

Die Mainzer "Bruchwegboys" Adam Szalai, Lewis Holtby und André Schürrle Imago Eibner

Die drei Offensivspieler hatten außerdem einen nicht unerheblichen Anteil am besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Damals gewannen die Mainzer sieben Spiele in Serie und zogen am Ende der Saison mit Rang 5 in die Europa League ein.

Emotionale Rückkehr zu Mainz 05

In dieser Saison wurde Szalai von der TSG Hoffenheim zurück nach Mainz geholt. Der Stürmer konnte ablösefrei verpflichtet werden und erhielt einen Vertrag bis 2021. Die Rückkehr zum alten Verein ist ein Gewinn für beide Seiten: Als erfahrener Stürmer kann Szalai das Team nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben verstärken. Der 32-Jährige selbst verbindet viele positive Erinnerungen mit seiner Zeit bei den 05ern. Die Unterschrift bei seinem alten und neuen Verein beschreibt er als emotionalen Moment.

Zu Gast im Studiobei SWR Sport in RP Am Sonntag, den 08.03., wird Ádám Szalai ab 22:05 Uhr zu Gast bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz sein.

Ungarische EM-Teilnahme noch möglich

Die ungarische Nationalmannschaft, mit der Szalai bereits 2016 an der Europameisterschaft teilgenommen hat, ist noch nicht für die diesjährige EM qualifiziert. In den Playoffs Ende des Monats hat das Team allerdings noch die Möglichkeit, sich für die Teilnahme zu qualifizieren. Ungarn spielt am 26.03. gegen Bulgarien und bei einem Sieg am 31.03. gegen den Sieger aus der Partie Island – Rumänien.