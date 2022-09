"Nicht gut genug": Mainzer sehen trotz Last-Minute-Punkt viel Arbeit

Trainer Bo Svensson freut sich über das späte Glück der Mainzer gegen die Hertha, lässt sich aber nicht blenden. In der Liga-Pause will er die typischen Tugenden wiederfinden.

Erleichtert, aber nicht zufrieden verabschiedete sich Trainer Bo Svensson vom 1. FSV Mainz 05 in die nun anstehende Länderspielpause. Natürlich habe ihn der Last-Minute-Ausgleich beim 1:1 (0:1) gegen Hertha BSC am Freitagabend gefreut, sagte der 43-jährige Däne. "Wir wissen aber auch genau einzuschätzen, dass das, was wir in diesem Spiel und der ersten Phase der Saison inhaltlich abgeliefert haben, nicht gut genug ist", betonte er.

Wichtiger Punkt gegen Hertha BSC

Sportdirektor Martin Schmidt stimmte ihm zu. Für das Gefühl sei es ein "unheimlich wichtiger Punkt", erklärte er. In den kommenden zwei Wochen gebe es jedoch "viel aufzuarbeiten", so Schmidt, "mit und gegen den Ball." Elf Punkte haben die Mainzer nach den ersten sieben Spieltagen der Fußball-Bundesliga auf dem Konto. Das ist einer mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Die magere Heimbilanz mit nur einem Zähler aus drei Partien drückt aber auf die Stimmung. Und Coach Svensson fehlt auch die für die 05er sonst so typische Bissigkeit. Gegen den Ball habe es "keine Phase gegeben, in der wir besonders gut waren", monierte er nach dem Remis gegen die Berliner. "Und das ist das, was uns in Mainz auszeichnen müsste. Wir können nicht einfach das ganze Spiel beherrschen jedes Mal."

Svensson: Mainzer Identität öfter zeigen

Die alten Tugenden wieder häufiger auf den Platz zu bringen, das haben sich die Rheinhessen nun vorgenommen. Gegen die Hertha gelang das zumindest ein Stück weit. Nach dem 0:1 durch Lucas Tousart (30. Minute) hatten die Mainzer spielerische Probleme und kaum nennenswerte Chancen, kamen über Zweikämpfe hinten raus aber noch mal zurück ins Spiel - und dank eines Treffers des eingewechselten Anthony Caci (90.+4) tatsächlich noch zum Ausgleich.

Lob für Neuzugang Anthony Caci

Für den Franzosen, der in der 54. Minute für den Spanier Aarón gekommen war und fortan die linke Seite beackert hatte, gab es dann auch direkt ein großes Lob von Svensson. "Ich finde, dass er es gut gemacht hat. Er war dynamischer unterwegs als Aarón», sagte der Coach über den im Sommer vom französischen Erstligisten Racing Straßburg geholten Abwehrspieler. "Beim Tor sieht man, dass es ein Vorteil ist, beidfüßig zu sein. Er ist ein guter Spieler und hat die letzten paar Wochen auffällig trainiert. Wir werden noch mehr von ihm sehen."

Anthony Caci erzielte den späten Ausgleichstreffer für Mainz 05 gegen Hertha BSC. IMAGO IMAGO / Matthias Koch

Womöglich ja schon direkt nach der Länderspiel-Pause. Am 1. Oktober geht es für die 05er mit dem Spiel beim SC Freiburg weiter. "Ich glaube, wir müssen uns wieder mehr zutrauen, dürfen nicht zögern oder zweifeln", gab Kapitän Silvan Widmer schon mal die Parole aus. Das späte Glück vom Freitagabend dürfte die Arbeit dabei zumindest etwas erleichtern.