Amputierten-Fußballer von Mainz 05: Erfolgreicher Start vor historischer Reise

Im Bruchwegstadion in Mainz startete am Wochenende die Deutsche Amputierten-Fußball-Bundesliga in ihre fünfte Saison. Die Teams machten Werbung für ihren Sport.

Die Amputierten-Fußballer des 1. FSV Mainz 05 sind Titelverteidiger. Somit passte es gut, dass die Deutschen Meister Gastgeber waren für den ersten Heimspieltag, der im Mainzer Bruchwegstadion ausgetragen wurde. Das Team des FSV spielte gegen die Mannschaften des Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Tennis Borussia Berlin und Anpfiff Hoffenheim. im Turniermodus spielte jeder gegen jeden. Mainz 05 ist Titelverteidiger Christian Heintz, der seinen Unterschenkel bei einem Autounfall verlor, ist die prägende Figur im Mainzer Team. Seine Leidenschaft für den Amputierten-Fußball ist spürbar: "2015 waren wir bundesweit vielleicht 15 Spieler, jetzt sind wir 75. Wir haben fünf Teams in ganz Deutschland. Wir haben einen Dachverband gegründet und es sind auch Sponsoren dabei", freut sich Heintz über seine stetig wachsende Sportart. Vier Spiele am Wochenende Die fünf Teams der Amputierten-Bundesliga spielen an insgesamt vier Spieltagen gegeneinander, immer jeder gegen jeden. Mainz verlor seine Auftaktpartie am Samstag (24.04.2025) gegen den Hamburger SV knapp, besiegte dann aber TeBe Berlin souverän. Am Sonntag folgten zwei weitere Siege gegen Düsseldorf und Hoffenheim. Nach dem ersten von vier Doppelspieltagen stehen die 05er mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei der Tabelle. Champions League für Mainz 05 Das, was die 05-Profis in der Bundesliga knapp verpassten - nämlich die Champions League - haben die Amputierten-Fußballer der Rheinhessen erreicht. Sie fliegen am kommenden Donnerstag (29.05.2025) zum Champions-League-Turnier nach Ankara in die Türkei. Heintz freut sich auf dieses Event: "Erstmalig ist ein deutsches Team in der Amputierten-Fußball-Champions-League dabei. Acht Teams spielen an einem verlängerten Wochenende den Champions-League-Sieger aus. Mit ein bisschen Glück ist vielleicht das Halbfinale drin." Spielmodus Amputierten-Fußball: Gespielt wird zweimal 20 Minuten auf einer Spielfeldgröße von 40 x 20 Metern im Format Fünf gegen Fünf. Die Feldspielerinnen und -Spieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben, die Torhüter einen amputierten oder verkürzten Arm. Paralympische Zukunft ist offen Die Begeisertung ist bei allen zu spüren, bislang nur nicht beim Internationalen Paralympischen Komitee, das die Sportart noch immer nicht ins Programm der Spiele aufgenommen hat. Aber Dinge entwickeln sich. "Dass die Sportart paralympisch wird, da arbeitet gerade der Weltverband im Amputierten-Fußball dran, ins Paralympische Programm zu kommen für 2032", ist der 05er Heintz hoffnusvoll, was seine Sportart angeht. Wichtige Schritte werden gerade eingeleitet. Insgesamt sind es also positive Aussichten für die Sportart und auch für Mainz 05. Die Amputierten-Fußballer mausern sich zu einem Aushängeschild des Vereins.