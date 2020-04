Mainz 05-Fan Alex Schulz fehlt der Fußball. Im SWR Podcast "Nur der FSV" spricht der Abteilungsleiter der Mainzer Fanabteilung darüber, wie sein Lieblingsverein mit der Coronakrise umgeht und warum für Fans Geisterspiele das kleinere Übel sein sollten.

Keine Spiele, keine Auswärtsfahrten, keine Fantreffen. "Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner vielen Zeit machen soll", lacht Alex Schulz. Normalerweise hat der Abteilungsleiter der Mainzer Fanabteilung ziemlich viel mit seinem Lieblingssport und Herzensverein zu tun. Durch die Coronakrise herrscht aktuell Stillstand. Die Diskussionen, ob und wie es mit der Bundesliga weitergeht, verfolgt Schulz mit gemischten Gefühlen. "Ich habe viel Verständnis für die Zwänge, in denen sich der Fußball befindet. Auf der anderen Seit hat man sich da über Jahre selbst reinmanövriert, entgegen jeder Warnung von Fanseite. Das lässt das Fanherz schon sehr bluten."

Mainzer Rad oder Rädchen? Kann der Fußball so weiter machen wie bisher? Sind Fußballspiele trotz Coronakrise wieder vertretbar? 05 Fan Alex Schulz über das Produkt Fußball und über die Frage, welchen Einfluß Mainz 05 als Teil dieser Maschinerie überhaupt nehmen kann.

"Geisterspiele will keiner"

Spiele ohne Zuschauer - für den 05-Fan Alex Schulz ein absolutes Übel aber unvermeidbar. "Geisterspiele will keiner, aber es ist scheinbar notwendig", erklärt der 40-Jährige. "Das ist schon richtig schlimm: Zu wissen, dein Verein spielt und du verpasst die Spiele." Schulz war bislang nur bei fünf Spielen der Rheinhessen nicht live dabei. Eine Akzeptanz in der Fanszene gibt es nicht. "Keiner will es", so die klare Aussage, aber für Schulz ist es auch eine Frage des Umgangs mit dieser Art von Spielen. Und darin liegt das Problem für ihn. "Wenn der Fußball läuft, hast du auf einmal Massenansammlungen. Egal wie groß die sind. Du wirst Leute wieder zusammenbringen. Das ist ja das, was Fußball auch auszeichnet", erläutert er im Podcast von SWR Sport "Nur der FSV".

Nur der FSV - der SWR Sport Podcast mit 05-Fan Alex Schulz

"Hoffe, dass der Fußball sich ernsthaft hinterfragt"

Der Chef der Deutschen Fußball-Liga DFL, Christian Seifert, hatte zuletzt immer wieder betont, dass sich der Profifußball aufgrund der Coronakrise und den wirtschaftlichen Problemen, die daraus entstanden sind, zukünftig stärker hinterfragen werde. Für Alex Schulz ist das zumindest ein Ansatz. "Ich hoffe, dass der Fußball wirklich daraus lernt und sich ernsthaft hinterfragt." Dabei sieht er die Einflussmöglichkeiten von Mainz 05 eher gering "Wir sind in diesem Konstrukt ein ganz kleines Zahnrädchen. Das ist die Frage: Wie groß sind unsere Zähne oder sind die schon so abgestumpft, dass man uns kaum bemerkt?" Die Führungsriege um Sportvorstand Rouven Schröder macht ihm Hoffnung, dass sein Lieblingsverein in diesen schwierigen Zeiten vielleicht doch ein Kleinwenig bewegen kann.