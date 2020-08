per Mail teilen

Dreimal hat Mainz-05-Stürmer Jean-Philippe Mateta unter der Woche Termine versäumt, dann hatte Trainer Achim Beierlorzer die Faxen dicke und suspendierte den 23-Jährigen.

Gelungener Auftakt-Test, aber Ärger um Jean-Philippe Mateta: Der FSV Mainz 05 hat das erste Spiel seiner Saisonvorbereitung ohne seinen französischen Stürmer bestritten. Der Bundesligist startete am Samstag mit einem überzeugenden 6:0 (4:0)-Sieg gegen die Würzburger Kickers. Derweil drehte der 23-Jährige seine Runden auf dem Trainingsplatz der Rheinhessen.

Nach Undiszipliniertheiten hatte ihn Trainer Achim Beierlorzer für die Partie suspendiert. "Es gab innerhalb einer Woche drei Verfehlungen, er hat Termine nicht wahrgenommen. Die Summe war zu hoch, da haben wir gesagt: Es gibt für ihn kein Spiel, sondern Läufe", erklärte Beierlorzer.

Szalai glänzt in Matetas Abwesenheit

In Abwesenheit von Mateta konnte sich bei dem Testspiel über zweimal 60 Minuten der ungarische Routinier Adam Szalai mit zwei Treffern (20./50. Minute) vor 250 Zuschauern hervortun. Die weiteren Tore gegen den Zweitliga-Aufsteiger erzielten Robin Quaison (22.), Jonathan Burkardt (35.), Marlon Mustapha (94.) und Leandro Barreiro (111.).

Mateta war 2018 von Olympique Lyon nach Mainz gekommen und gilt als einer der wertvollsten Profis im Kader. Beierlorzer verwies auf die "hohe Disziplin", die die Mannschaft bräuchte, und wollte das Verhalten des Angreifers nicht dulden. Dem Franzosen fehle es zuweilen an der Ernsthaftigkeit der Sache. "Wenn so etwas im Team drinsteckt, nervt es den einen und den anderen. Wir werden das konsequent nachhalten, das war auch Wunsch der Mannschaft. Geldstrafen in die Mannschaftskasse gibt es ohnehin, aber bei mehreren Aktionen mussten wir sagen: Du kannst nicht spielen, du arbeitest individuell."