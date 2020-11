per Mail teilen

Es ist das Krisenduell am Wochenende. Mainz 05 gegen Schalke 04. Der Tabellenletzte gegen den Vorletzten. Mathias Abel hat für beide Clubs gespielt und macht sich im Podcast "Nur der FSV" große Sorgen um seinen Ex-Club vom Bruchweg. Aber für ihn gibt es trotz der prekären Situation auch Grund zur Hoffnung.

Über Fußball sprechen in lockerer Atmosphäre. Das macht Mathias Abel grundsätzlich gerne. Bei der Situation rund um seinen Ex-Club Mainz 05, kommt der ehemalige Profi aber etwas ins Grübeln. "Der Tabellenplatz spiegelt die aktuelle Situation wider. Und bei Schalke wars in den letzten Jahren immer unruhig", sagt der 39-Jährige im SWR Sport Podcast "Nur der FSV". Auch bei den 05ern macht der heutige Spielerberater eine ungewohnte Unruhe am Bruchweg aus.

"Durch die lange Zugehörigkeit zur Bundesliga hat man mittlerweile ein gewisses Selbstverständnis. Das ist für mich immer gefährlich." Abel steckte mit den Rheinhessen 2005 in einer ähnlichen Situation. Fünf Niederlagen zum Saisonstart. Aber es herrschte Ruhe im Verein, keine Hektik, keine Schuldzuweisungen. "Das war ein besonderer Zusammenhalt und dazu Jürgen Klopp als Trainer, der das alles vorgelebt hat. Wir hatten alle ein gemeinsames Ziel. Dem hat sich jeder untergeordnet."

"Ich würde es Mainz gönnen."

Mainz mit aktuell null Punkten, Schalke, dank zwei Unentschieden, hat immerhin zwei Zähler. Bereits am sechsten Spieltag ist diese Partie eine richtungsweisende. Auch für den Trainer? Jan-Moritz Lichte hat bislang alle vier Spiele als Chef-Coach verloren. Mathias Abel hält nichts von einem Ultimatum. "Es ist eine ernste Situation. Man sollte weiter den Glauben haben. Jan-Moritz Lichte hat weiterhin Zeit verdient, um sich zu beweisen, dass er das noch rumreißen kann." Gegen Schalke 04 müssen der Cheftrainer und sein bislang glückloses Team es beweisen. Für Abel ist klar wem er die Daumen drückt. "Ich habe mit Mainz vier unfassbar tolle Jahre erlebt. Ich würde es Mainz mehr gönnen."