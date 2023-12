Mainzer Ex-Profi Abderrahim Ouakili mit 53 Jahren verstorben

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 trauert um seinen ehemaligen Spieler Abderrahim Ouakili, der am Montag (18.12.) nach langer Krankheit im Alter von 53 Jahren verstorben ist.

Ouakili war bei Mainz 05 eine der prägenden Spielerpersönlichkeiten der 1990er Jahre. 1994 wechselte er aus der Landesliga vom SV Jügesheim zum damaligen Zweitligisten. Für die Rheinhessen absolvierte der frühere marokkanische Nationalspieler von 1994 bis 1998 und in der Saison 2000/01 insgesamt 113 Zweitligaspiele, in denen er 33 Tore erzielte.

1998 wechselte Ouakili zum damaligen Bundesligisten TSV München 1860, später zum Zweitligisten TeBe Berlin, ehe er 2000 noch einmal für ein Jahr an den Bruchweg zurückkehrte. Seine Karriere beendete er nach einem Zwischenstopp in Griechenland beim Karlsruher SC. Zuletzt lebte Ouakili als Geschäftsmann in Berlin und seinem Heimatland.

Christian Heidel: "Er hat uns oft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert"

"Die Nachricht von seinem frühen Tod trifft uns zutiefst, unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. Er gehörte zu jener Spieler-Generation rund um Jürgen Klopp und Sven Demandt, die unter unserem Trainer Wolfgang Frank den Fußball bei Mainz 05 auf ein neues Niveau gehoben haben", sagte Christian Heidel, Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05, in einer Mitteilung. "Abderrahim hat uns mit seiner Spielweise und seiner Ballfertigkeit oft ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, so wollen wir ihn in Erinnerung behalten."