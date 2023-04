A-Jugend-Meisterschaft: Wiederholt sich für Mainz 05 die Geschichte?

per Mail teilen

2009 gewann der 1. FSV Mainz 05 erstmals die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren-Bundesliga. Am Sonntag könnten die 05er diesen Triumph wiederholen.

Mario Götze ist einer der prägendsten deutschen Fußballer dieses Jahrtausends. Er ist Siegtorschütze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien, fünfmaliger Deutscher Meister und viermaliger DFB-Pokalsieger. Einen Titel hat Götzes Finaltor-Vorbereiter von 2014, André Schürrle, ihm aber voraus: Deutscher A-Junioren Meister.

Am 28. Juni 2009 standen sich Schürrle und Götze im Mainzer Bruchwegstadion im Finale um die A-Jugend-Meisterschaft gegenüber. Vor 11.000 Zuschauern traf Götze zwar zum zwischenzeitlichen 1:1, die Meisterschafts-Trophäe durfte nach dem 2:1-Sieg der Mainzer allerdings 05-Kapitän Schürrle in die Höhe stemmen. Gemeinsam mit Thomas Tuchel, der damals seinen ersten großen Auftritt auf der Trainerbühne feierte. "Es war sehr aufregend", sagte der damals 35 Jahre alte Tuchel im Studio der SWR-Sendung 'Flutlicht'. "Es war mein erstes Spiel als Cheftrainer vor so einer Kulisse."

Tuchels erster Titel

Es blieb nicht das Letzte und lehrreich war es ohnehin für Tuchel, der seine Ambitionen schon damals durchblicken ließ: "Wenn ich ein großer Trainer werden will, dann muss ich ordentlich pfeifen lernen, dass die Jungs mich überhaupt hören", so der Coach, der neben seiner Aufregung auch mit der Lautstärke im Bruchweg zu kämpfen hatte. "Ich konnte kein einziges Kommando anbringen, ich konnte kaum still sitzen, weil der Spielverlauf sehr spannend war. Aber es hat sich letztendlich gelohnt."

Und wie. Gemeinsam mit André Schürrle durften damals Jan Kirchhoff und Stefan Bell die Meisterschaft bejubeln. Bell blieb verletzt nur die Zuschauerrolle und auch Kirchhoff musste nach 22 Minuten lädiert ausgewechselt werden. Die Tore erzielten Spieler, denen die großen Arenen der Profis nach der Jugendzeit verwehrt blieben.

Eugen Gopko traf zur 1:0-Führung. Er durfte bei den 05-Profis zumindest hineinschnuppern. Zweimal wurde Gopko bei den 05-Profis in der Bundesliga eingewechselt, heute ist er Trainer der zweiten Mannschaft von Wormatia Worms in der Landesliga. Den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Robin Mertinitz, der später 43 Mal für die Mainzer Zweite auflief. Für die Torschützen, den Rest des Teams und für Trainer Tuchel war es der bis dato besonderste Moment ihrer Laufbahn. "Wir waren beseelt von dieser Idee, das Finale zu Hause zu spielen", beschrieb Tuchel den besonderen Teamspirit rund um das Endspiel.

Heidel glücklich über Meisterschaft

Christian Heidel, der damalige Manager und heutige Sportvorstand der 05er, geriet ebenfalls ins Schwärmen: "Was die Jungs heute für den Verein geleistet haben, ist unglaublich", so Heidel über einen der größten Vereinserfolge des FSV. "Wir waren mal Deutscher Meister der Amateure, jetzt sind wir Deutscher Meister der Junioren - da haben sie die Latte ganz schön hoch gelegt, um das noch zu toppen. Dafür werden wir ein paar Jahre brauchen." 14 Jahre möglicherweise, denn am Sonntag (ab 11 Uhr) könnte der nächste Titel dazukommen.