Der letzte Dreier gegen die Münchner gelang am 24. Spieltag in der Saison 2015/2016. 2:1 besiegte Mainz die Bayern im eigenen Stadion. Das war auch gleichzeitig die erste Heimniederlage der Münchner in der Saison. Cordoba erzielte vier Minuten vor Schluss den Siegtreffer.

