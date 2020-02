Im Namen des Rose - Mainz 05 vor Mönchengladbach

Wir reden über Mainz 05: Über die Niederlage gegen Freiburg und die Abwehrsorgen der 05er. Außerdem blicken wir auf das nächste Spiel in Mönchengladbach. Unser Experte Chris Babatz und Gladbach Trainer Marco Rose waren in den 2000ernTeamkollegen in Mainz. "Man konnte sehen, dass Marco großes Potenzial hat", sagt Babatz 15 Jahre nach dem gemeinsamen Aufstieg.