29 Jahre lang war Strutz Präsident von Mainz 05. Auf der Mitgliederversammlung wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Und noch ein Grund zu feiern: Die Mainzer haben einen Rekordumsatz erwirtschaftet.

Trotz des Abrutschens auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga hatte der FSV Mainz 05 am Montag bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung viel zu feiern: Harald Strutz, der die 05er als Präsident zwischen 1988 bis 2017 vom stets klammen Zweitligisten zum etablierten Erstligisten geführt hatte, wurde einstimmig von den Mitgliedern zum Ehrenpräsident ernannt. "Du hast es verdient", rief der langjährige Präsident von Borussia Dortmund und Ehrenpräsident der Deutschen Fußball Liga Reinhard Rauball als Laudator dem 68 Jahre alten Juristen zu. Per Video gratulierte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Ehrenmitglied Heidel aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend

Strutz hat nach seinem unrühmlichen Abgang fast zwei Jahre auf die Versöhnung mit seinem Herzensverein warten müssen. Der ehrenamtliche Langzeit-Präsident stolperte über monatliche Einnahmen von insgesamt 23.000 Euro, die der Öffentlichkeit viel zu lange verborgen geblieben waren. "Manchmal ist das Füllhorn mit Glück gefüllt. Es ist mir eine unfassbare Ehre und Freude", erklärte Strutz.

Zu Ehrenmitgliedern ernannte die Versammlung die übrigen Mitglieder des Alt-Vorstandes. In Christian Heidel fehlte ein Weggefährte. Der langjährige Manager schonte sich nach einem Schlaganfall.

Mainz 05 mit Rekordgewinn

Wirtschaftlich haben die Strutz-Nachfolger den Verein auf ein höheres Level gehoben. Der Umsatz erhöhte sich auf die neue Bestmarke von 145,4 Millionen Euro. Verantwortlich dafür waren die hohen Transferüberschüsse (55,9) und die Medienverwertung (55,7). "Noch nie hat der Verein in seiner Geschichte in einem Berichtsjahr so viel umgesetzt", lobte Jan Lehmann. Der kaufmännische Vorstand wies darauf hin, dass "wir das nicht jedes Jahr wiederholen können". Nach Steuern bleibt den 05ern ein Überschuss von 15,8 Millionen Euro, das Eigenkapital stieg auf 49,5 Millionen Euro (Vorjahr 33,7).