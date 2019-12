per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 hat 1:2 gegen den FC Augsburg verloren. Es ist nach zuletzt zwei Siegen die erste Niederlage unter Achim Beierlorzer. Entscheidend war ein umstrittener Strafstoß.

Beierlorzer kritisiert Elfmeter-Entscheidung

Der Mainzer Ex-Trainer Martin Schmidt reichte seinem Trainerkollegen Achim Beierlorzer die Hand: Der neue Coach von Mainz 05 war nach dem verdienten 1:2 (1:1) beim FC Augsburg allerdings stinksauer - auf Schiedsrichter Markus Schmidt aus Stuttgart, der in der 65. Minute einen aus Sicht der Gäste unberechtigten Foulelfmeter gegeben hatte. "Aus meiner Sicht war es kein Foul, das war ein klares Hinschmeißen", sagte Beierlorzer über die Szene, in der Ruben Vargas im Zweikampf mit Pierre Kunde im Strafraum zu Fall kam. Zunächst entschied der Referee auf Freistoß. Nach Einschreiten des Videoschiedsrichters gab es allerdings Elfmeter- und Florian Niederlechner ließ sich die Chance zum Siegtreffer nicht entgehen. "Mit dem Elfmeter zu verlieren, ist bitter", sagte Beierlorzer. Und weiter: "Warum geht der Schiedsrichter nicht raus und schaut sich die Szene nochmal an?"

Dauer 2:57 min Interview Achim Beierlorzer Achim Beierlorzer nach der ersten Niederlage in der Bundesliga mit Mainz 05 im Interview.

Mainz mit Glück in Anfangsphase

Unbestritten blieb, dass die Niederlage mehr als verdient war. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Schwaben Mainz geradezu an die Wand - der Führungstreffer durch Levin Öztunali kam völlig überraschend (15.). Der frühere U21-Nationalspieler Marco Richter (41.) besorgte in der stürmischen ersten Halbzeit der Augsburger den völlig verdienten Ausgleich, nachdem er zuvor eine Riesengelegenheit ausgelassen hatte.

Dass die Nullfünfer nach zehn Minuten nicht schon mindestens mit 0:2 in Rückstand lagen, grenzte an ein Wunder: Augsburg hatte hochkarätige Chancen in Hülle und Fülle durch Fredrik Jensen, Vargas und eben Richter. Richter (32.) vergab zudem nochmals aus verheißungsvoller Position.

Nullfünfer auch in zweiter Halbzeit unterlegen

Beierlorzer reagierte in der Halbzeitpause mit zwei Wechseln auf die ungenügende Darbietung seiner Mannschaft und brachte Brosinski und Awoniyi. An der Spielrichtung änderte das erst einmal nichts, es ging weiter munter auf das Mainzer Tor zu. Als Augsburgs Vargas dann knapp innerhalb des Sechzehners von Pierre Kunde zu Fall gebracht wurde, bekam das Ergebnis die leistungsgerechte Form. Auch wenn Beierlorzer damit nicht einverstanden war.

Dauer 0:59 min FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 der 1. FSV Mainz 05 verliert mit 2:1 in Augsburg.