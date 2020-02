Es sind unruhige Zeiten bei Mainz 05. Den Rückrundenstart haben die Rheinhessen verpatzt. Das Team von Achim Beierlorzer hat nun vier Spiele in Folge nicht gewonnen und hält sich gerade noch so mit einem Zähler Vorsprung über dem Strich.

Beim 1. FSV Mainz 05 schrillen die Alarmglocken und die Abstiegsangst geht um. Einer bleibt in der Krise aber ganz sachlich. Trainer Achim Beierlorzer. Die Fragen zum Start in die Trainingswoche.

Alltag oder Aktionismus mit einem Kurztrainingslager?

Achim Beierlorzer: "Wir haben jetzt den dritten Spieltag in der Rückrunde. Haben gerade gegen Bayern gespielt. Pfeile im Köcher behalten und dann auspacken, wenn es tatsächlich um Vieles geht. Wir haben vieles im Blick, aber wir müssen es mit Verstand einsetzen."

Kann die aktuelle Mannschaft Abstiegskampf?

Achim Beierlorzer: "Prinzipiell ist Mainz jetzt keine Mannschaft, die das überrascht. Das ist schon mal das erste. Mainz hat die letzten Jahre sehr, sehr häufig immer den Klassenerhalt ausgelobt. Manchmal war es richtig eng, manchmal war es ein bisschen entspannter. Natürlich sind immer wieder neue Spieler mit dabei. Aber die Spieler können die Tabelle auch lesen."

Was erwartet die Mainzer in Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)?

Achim Beierlorzer: "Ein Geduldsspiel. Die Berliner stehen jetzt noch tiefer im Vergleich zu der Zeit, als sie in Mainz waren. Das war das erste, was die Trainer da verändert haben. Erstmal sicher stehen, die Null halten, ist so eine Devise. Und jetzt haben sie natürlich mit Cunha und Piatek zwei sehr gute Stürmer geholt. Wir müssen uns darauf einstellen, in unserem Spiel mit Ball eine große Stabilität zu haben und gleichzeitig eine gute Absicherung."

Ist Neuzugang Jeffrey Bruma der Heilsbringer für die löchrige Abwehr?

Achim Beierlorzer: "Der Gewöhnungsprozess wird noch dauern. Definitiv. Er hat eine Ausstrahlung. Er hat eine Körpersprache. Er hat ein sehr gutes Zweikampfverhalten. Er hat ein super Passspiel. Jetzt schauen wir, wie das dann für das Wochenende ausschaut."

Wie hat sich Kunde Malong nach dem verweigerten Handschlag bei seiner Auswechslung verhalten?

Achim Beierlorzer: "Kunde ist ein ganz feiner Junge. Und genau das hat er jetzt mehrfach gezeigt. Das ist intern, aber er hat alles gemacht, was man nach so einer Aktion machen muss, um ganz deutlich zu zeigen: Da bin ich jetzt über eine Grenze gegangen, die hätte ich nicht überschreiten sollen."