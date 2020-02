per Mail teilen

Mainz 05 will seinen positiven Trend fortsetzen. Aus den beiden vergangenen Partien holten die Rheinhessen vier Zähler. Am Fastnachtswochenende muss der Karnevalsverein nach Niedersachsen zum VfL Wolfsburg.

Mit einem möglichen Ausfall in der Defensive geht der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Sonntag (18:00 Uhr) ins Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. "Es könnte knapp werden", sagt Trainer Achim Beierlorzer zur Einsatzchance des Innenverteidigers Jeremiah St. Juste. Der Niederländer hat muskuläre Probleme. Nach vier Punkten aus den vergangenen zwei Partien müsste der 05-Coach die stabile Abwehrreihe mit St. Juste, Moussa Niakhaté und Jeffrey Bruma ändern. Wirklich besorgt ist Beierlorzer aber nicht. Es gäbe mehrere Möglichkeiten für Umstellungen und dann bekäme einfach ein anderer Spieler "die Chance, sich zu beweisen", so Beierlorzer.

Dauer 0:50 min Achim Beierlorzer zu möglichen Veränderungen in der Startelf Achim Beierlorzer über mögliche Personal-Veränderungen in der Startelf gegen den VfL Wolfsburg.

Bruma freut sich auf seinen Wolfsburger Landsmann

Jeffrey Bruma kehrt wenige Wochen nach seiner Ausleihe zu den 05ern nach Wolfsburg zurück. "Ein ganz normales Spiel", erklärt der 28-Jährige, der sich auf das Duell mit seinem Landsmann Wout Weghorst freut. Sein Trainer Achim Beierlorzer stellt wieder die Mannschaft in den Vordergrund: "Mit kollektiver Power können wir punkten", sagt der Mainzer Trainer, der hofft, dass Wolfsburg beim 2:1 am Donnerstag in der Europa League gegen Malmö FF Kräfte gelassen hat.

Beierlorzer betont, dass ihm das Training derzeit sehr gut gefalle. Jeder Spieler versuche, sich zu positionieren und zu zeigen, dass er gut drauf ist. Die Spieler hätten, so Beierlorzer, verinnerlicht, dass Mainz 05 an erster Stelle stehe und nicht die Frage, wer wann eingesetzt wird. Jeder sei bestrebt, im Training noch mehr Leistung zu bringen.

Dauer 0:23 min Jeffrey Bruma freut sich auf das Wiedersehen mit dem VfL Wolfsburg Jeffrey Bruma über seine Rückkehr nach Wolfsburg.

Nach dem Spiel ist vor Rosenmontag

Nach dem Spiel am Sonntagabend werden die 05er sofort zurückreisen. Denn nach einer kurzen Trainingseinheit werden sie am Montag ab 11:11 Uhr auf dem Mainzer Rosenmontagszug mitfahren. Trainer Beierlorzer freut sich auf dieses Ereignis, das er zum ersten Mal erlebt. Vorher widmet er sich aber ganz der Aufgabe in Wolfsburg.