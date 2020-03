Durch das Coronavirus werden viele Fußballspiele der Profiligen ohne Zuschauer ausgetragen. SWR Sport gibt einen Überblick, welche Entscheidungen schon gefallen und welche Südwestklubs bisher betroffen sind.

Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 wird es wegen des Coronavirus keine Zuschauer geben. "Der FC würde gerne in vollen Stadien spielen und bedauert die Entwicklung. Aktuell geht jedoch der Schutz der Bevölkerung vor. Wir unterstützen daher die Maßnahmen der zuständigen Behörden und bitten alle Fans dafür um Verständnis", schrieben die Kölner in ihrer Mitteilung. Die Partie ist für Samstag um 15:30 Uhr angesetzt. Auch die Spiele von Hoffenheim gegen Hertha BSC und Leipzig gegen Freiburg (beide Samstag, 15:30 Uhr) werden vor leeren Rängen stattfinden.

Zwei Mainzer Heimspiele ohne Zuschauer

Zudem wurde am Mittwoch bekannt, dass der FSV Mainz 05 seine Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig am 29. März und gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Osterwochenende (10. bis 13. April) vor leeren Rängen bestreiten muss. Die Stadt Mainz verfügte am Mittwoch, dass wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus bis einschließlich Ostern Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern nicht mehr oder nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden dürfen.

Dauer 1:00 min Sportvorstand Rouven Schröder (1. FSV Mainz 05) zum Umgang mit dem Coronavirus Sportvorstand Rouven Schröder (1. FSV Mainz 05) zum Umgang mit dem Coronavirus

05-Fans reagieren mit Verständnis

Frank Weimer von einem der größten 05-Fanclubs, von den "Harxheimer Wingertsknorze", reagiert gegenüber SWR Sport mit Verständnis, dass die Partie beim 1. FC Köln ohne Zuschauer ausgetragen wird. Sein Fanclub wäre mit 51 Personen im Reisebus nach Köln gefahren. "Ich sage den Bus ab, da ich immer mit denen fahre, wird es keine Probleme geben", sagt Weimer. Auch mit Mainz 05 hatte er wegen der entstandenen Kosten schon Kontakt. Endgültig ist es noch nicht, aber Frank Weimer geht davon aus, dass man sich mit dem Verein einigen wird: " Das ist in Bearbeitung", so Weimer, dessen Fanclub bei nahezu jedem Auswärtsspiel in den letzten Jahren dabei war.

Dauer 0:34 min Dieter Obenauer: "Sollten überlegen, ob man die Saison zu Ende spielt." Dieter Obenauer: "Sollten überlegen, ob man die Saison zu Ende spielt."

Auch Dieter Obenauer vom 05-Fanclub "Scheiss Tribüne" bedauert bei dem wichtigen Spiel gegen Köln nicht dabei sein zu können. "Ich bin natürlich traurig, aber das ist schon nachvollziehbar", so der Fanclub-Präsident. Auch er sieht die aktuellen Gefahren des Coronavirus, auf die man reagieren müsse. "Wir können nicht tun als ob nichts wäre. Ich wollte auch nicht in der Haut der Entscheider stecken." Obenauer sieht die Geisterspiele am Wochenende auch nicht als letzten Schritt der Maßnahmen. "Ich weiß nicht, ob man die Bundesliga-Saison fertig spielen sollte. Oder nicht irgendwann einen Cut macht. Das ist allerdings eine schwierige Entscheidung."

Freiburg gegen Bremen wird wahrscheinlich ebenfalls zum Geisterspiel

Auch das Bundesliga-Spiel des SC Freiburg gegen Werder Bremen am 21. März wird voraussichtlich zum Geisterspiel. Die Stadt Freiburg entschied am Dienstag, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verboten sind. Darunter fallen auch Sport-Veranstaltungen, die auch unter Ausschluss des Publikums ausgetragen werden dürfen.

Der Sport-Club äußerte sich am Dienstag auf Twitter und gab bekannt, dass man das weitere Vorgehen prüfe. Für Mittwoch kündigte der badische Fußball-Erstligist eine Erklärung an. Der Entschluss der Stadt gilt nach Angaben vom Dienstag vorerst bis zum 31. März. Freiburg folgt damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zuvor war bereits für mehrere Bundesligaspiele entschieden worden, dass sie vor leeren Rängen ausgetragen werden.

TSG Hoffenheim bestreitet Heimspiel gegen Berlin ohne Zuschauer

Am späten Dienstagnachmittag gab auch die TSG Hoffenheim als ersten baden-württembergischer Bundesligist bekannt, dass das Heimspiel am Samstag (14.03., live in SWR1 Stadion) ohne Zuschauer stattfinden wird. Diese Entscheidung haben die Kraichgauer nach Beratungen mit den zuständigen Behörden am Dienstagnachmittag gefällt.

"Die Gesundheit der Zuschauer ist das höchste Gut, daran haben sich alle Gespräche und Entscheidungen der vergangenen Stunden bemessen", sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel.

Auch die Partie zwischen RB Leipzig und Freiburg wird zum "Geisterspiel". "Wir haben heute Vormittag intensiv zusammengesessen und unter Berücksichtigung der täglich neuen Entwicklung um das Corona-Virus nun entschieden, am Samstag leider ohne Zuschauer zu spielen. Trotz weiterhin sehr wenig Infizierter im Leipziger Raum wollen wir zum einen das gesundheitliche Risiko minimieren", sagte Klub-Boss Oliver Mintzlaff: "Zum anderen möchten wir durch diese Entscheidung dazu beitragen, einer potenziellen Wettbewerbsverzerrung durch die mögliche unterschiedliche Handhabung an den verschiedenen Bundesliga-Spielorten aktiv entgegenzuwirken."

Leipzig hatte am Dienstag in der Champions League noch in der ausverkauften Red Bull Arena den Einzug in das Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur gefeiert. Im Anschluss hatte sich Mintzlaff dafür eingesetzt, spielnah über einen Ausschluss der Zuschauer zu entscheiden. Man könne das auch am Freitagmorgen machen, hatte der 44-Jährige betont. Einen Tag später entschied man sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt anders. Alle Ticketinhaber werden entschädigt.

Auch die Zweitliga-Partie VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 13 Uhr) wird ohne Zuschauer ausgetragen. Die Bochumer teilten mit, dass damit eine behördliche Anordnung des Gesundheitsamtes Bochum umgesetzt werde.