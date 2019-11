Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 sucht händeringend einen neuen Trainer - zum Karnevalsauftakt herrscht hektische Betriebsamkeit statt Feierlaune. Möglicherweise gilt das Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" - denn auch Köln ist auf Trainersuche.

Laut des Mainzer Sportvorstands Rouven Schröder haben die ersten Berater schon "25 Sekunden" nach dem Bekanntwerden der freien Stelle das Interesse ihrer Klienten hinterlegt - wer genau sich da gemeldet hat, ist nicht überliefert. Dennoch ein Überblick über einige mögliche Kandidaten:

Heiko Herrlich

Der gebürtige Mannheimer war bis Dezeber 2018 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, wo er 51 Bundesligaspiele auf der Bank saß (22 Siege, 13 U., 16 N.) Imago Imago

Der frühere Nationalspieler ist nach Angaben des "kicker" ein heißer Anwärter auf den Posten in Mainz. Da der gebürtige Mannheimer in seiner Zeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zahlreiche Juniorenteams trainiert hat, würde er ganz gut zur jungen Mainzer Mannschaft passen. Den Kölner Fans dürfte Herrlich, der im Dezember des vergangenen Jahres bei Bayer Leverkusen gehen musste, aufgrund seiner Vergangenheit bei den Lokalrivalen Leverkusen und Borussia Mönchengladbach nicht zu vermitteln sein.

Job-Chance: 70 Prozent.

Bruna Labbadia

Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg Imago Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg

Dem FC Köln hat der frühere Kölner Stürmer abgesagt - weil er bereits mit dem FSV in Kontakt stand? Erfahrung im Abstiegskampf hat Labbadia in den vergangenen Jahren genug gesammelt. Der gebürtige Darmstädter, der im Sommer dem VfL Wolfsburg den Rücken gekehrt hat, wäre also für beide Klubs interessant. Vielleicht hat Labbadia aber keine Lust mehr auf Abstiegskampf und wartet deshalb auf ein anderes Angebot.

Job-Chance: 40 Prozent.

Tayfun Korkut

Tayfun Korkut an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart Imago Tayfun Korkut an der Seitenlinie

An dem früheren türkischen Nationalspieler scheiden sich die Geister. Seine Engagements beim 1. FC Kaiserslautern und in Leverkusen waren nur von kurzer Dauer. Dass Korkut beim VfB Stuttgart im vergangenen Jahr bereits nach sieben Spielen entlassen wurde, bereuen sie im Schwabenland aber heute noch - am Ende stand der Abstieg. In der Saison zuvor hatte Korkut die Stuttgarter vor dem Gang in die 2. Liga bewahrt.

Job-Chance: 50 Prozent.

Roger Schmidt

Roger Schmidt bei seiner Trainerstation in China Imago Roger Schmidt bei seiner Trainerstation in China

Im Februar 2016 sorgte Schmidt für einen Eklat, der nach Ansicht vieler Beobachter symbolisch für seinen schwierigen Charakter steht. Als Trainer von Leverkusen wurde er während der Partie gegen Borussia Dortmund auf die Tribüne geschickt. Schmidt weigerte sich jedoch, den Innenraum zu verlassen, was zu einer Spielunterbrechung führte. Schmidt, der im Juli den chinesischen Klub Sinobo Guoan verließ, wurde daraufhin gesperrt. Seit dieser Zeit wird daran gezweifelt, dass es Schmidt noch einmal zurück in die Bundesliga schafft.

Job-Chance: 30 Prozent.

Alexander Nouri

Alexander Nouri an der Seitenlinie in Ingolstadt Imago imago

Das bisher letzte Engagement des Deutsch-Iraners hat das Zeug zum Karriere-Killer. Beim damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt wurde Nouri am 24. September 2018 eingestellt und um 26. November 2018 gefeuert. Dazwischen lagen acht Pflichtspiele ohne Sieg. Zuvor war Nouri immerhin ein Jahr Coach von Werder Bremen - mit eher mäßigem Erfolg. Zudem hat er eine gemeinsame Vergangenheit mit Mainz' Sportvorstand Rouven Schröder, der damals ebenfalls bei Bremen war.

Job-Chance: 10 Prozent.

Hannes Wolf

Hannes Wolf saß zuletzt auf der Trainerbank vom HSV Imago sven simon

Dass der gebürtige Bochumer noch keine allzu großen Fußspuren im deutschen Fußball hinterlassen hat, wurde vor wenigen Wochen vor dem Spiel des SC Freiburg gegen Dortmund deutlich. Während der Straßenbahnfahrt vom Hauptbahnhof ins Stadion wurde Wolf nicht einmal angesprochen - obwohl die Bahn aus allen Nähten platzte. Am Ende der vergangenen Saison musste Wolf beim Hamburger SV gehen, auch zuvor in Stuttgart war vorzeitig Schluss. Das störte den DFB allerdings nicht: Kurz nach seiner Entlassung beim VfB im Januar 2018 wurde er vom Verband zum Trainer des Jahres gekürt.

Job-Chance: 50 Prozent.