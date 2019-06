Mit nur 14 Feldspielern und drei Torhütern ist Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Sonntag bei tropischen Temperaturen in die Saisonvorbereitung gestartet.

Mit großer Vorfreude und auch Gelassenheit geht Sandro Schwarz in seine dritte Saison als Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. "Optisch haben alle einen guten Eindruck gemacht", sagte der 40-Jährige nach dem Trainingsauftakt am Sonntag im Bruchwegstadion bei schweißtreibenden Temperaturen.

Auch wenn viele Nationalspieler noch fehlen, drückt Schwarz aufs Tempo. "Wir haben keine Zeit zu verschwenden, weil wir uns verbessern wollen. Wir wollen da anfangen, wo wir aufgehört haben", erklärte der 05-Coach. Das Saisonfinale verlief mit den Siegen in Frankfurt und gegen Hoffenheim (4:2) erfolgreich.

Mit 24 Felspielern zum Auftakt am Bruchwegstadion

14 Feldspieler und drei Torhüter nahmen das Training auf. Von den Neuzugängen fehlte der Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes (West Ham United), der in einer Woche erwartet wird. So standen der Koreaner Dong-Won Ji (zuletzt FC Augsburg) und Ronaël Pierre-Gabriel vom AS Monaco bei den rund 500 Zuschauern im Mittelpunkt. Neu auch der junge Jonathan Meier (FC Bayern II) sowie Cyrill Akono (Münster) und der israelische Torhüter Omer Hadin. Beide sollen sich über die U23 anbieten.

Dass der gesuchte Innenverteidiger noch nicht gefunden ist, löst keine Unruhe bei den Rheinhessen aus. "Wir haben in Stefan Bell, Alex Hack und Moussa Niakhaté drei gestandene Spieler. Wir werden schon einen finden", meinte Schwarz. Sport-Vorstand Rouven Schröder ist in Verhandlungen. "Aber wir stehen nicht am Ende der Nahrungskette. Es muss sportlich und wirtschaftlich passen", erklärte er. Einen Kontakt zum Brasilianer Lyanco (FC Turin, ausgeliehen an Bologna) verneinte er.

Gbamin: Konkrete Angebote gibt es noch keine

Gelassen bleibt Schröder auch in Sachen Jean-Philippe Gbamin, der den Verein verlassen möchte. Der Mann von der Elfenbeinküste ist wie Kunde Malong noch beim Afrika Cup aktiv. Konkrete Angebote gibt es laut Schröder nicht. Für U21-Nationalspieler Levin Ötunali gebe es Anfragen.

Erst kurz dem Beginn des Trainingslagers am 15. Juli in Grassau am Chiemsee wird der Kader komplett sein. Als Letzte werden die fünf U21-Nationalspieler Öztunali, Florian Müller, Aaron Martin, Jean-Philippe Mateta und Niakhaté zurück erwartet. Mit den Tests lassen es die Mainzer ruhig angehen. Mit einer Partie gegen eine Rheinhessen-Auswahl am 6. Juli geht es los, es folgen Spiele bei den Sportfreunden Eisbachtal und den SV Gonsenheim. Erst nach dem Trainingslager werden die Aufgaben anspruchsvoller.