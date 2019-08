per Mail teilen

Der 17. August ist ein ganz besonderer Tag für Marco Rose: Der ehemalige Fußballprofi des FSV Mainz 05 feiert sein Bundesliga-Debüt als Trainer bei Borussia Mönchengladbach.

Zwei Jahre nach Sandro Schwarz hat Marco Rose das geschafft, was seinem besten Freund bereits 2017 gelungen ist: als Coach an der Seitenlinie eines Bundesligisten zu stehen.

Dauer 0:39 min Marco Rose: Ich freue mich auf den 1. Spieltag Vor Gladbach musste Marco Rose Titel gewinnen. Bei der Borussia hat er nun mehr Zeit. Das es nun endlich losgeht, freut ihn.

Mit Borussia Mönchengladbach hat Marco Rose bei einem traditionsreichen Klub unterschrieben. "Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Es macht großen Spaß", ist der 42-Jährige von seinem neuen Arbeitgeber begeistert. "Es ist ein großer Verein mit unglaublicher Tradition und Fanpower und mit Leuten im Hintergrund, die trotz der Größe des Vereins sehr bodenständig sind. Hier sind alle ambitioniert, aber man kann auch in aller Ruhe arbeiten", beschreibt Rose sein neues Umfeld.

Portrait Marco Rose Ein ausführliches Portrait von Marco Rose sehen Sie auch in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's am Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Marco Rose vor Bundesliga-Debut

Gekommen ist der 42-Jährige vom FC Salzburg, mit dem er zwei Mal österreichischer Meister wurde. Begonnen hat er aber seine Trainerkarriere beim FSV Mainz 05. 2002 kam Rose als Spieler von Hannover 96 zum FSV. Bis 2010 lief er für die Profis auf, dann wechselte er in die zweite Mannschaft. Dort spielte er zwar noch, legte seinen Fokus aber bereits auf die Arbeit als Assistenztrainer. Seine erste Stelle als Chefcoach übernahm er 2012 bei Lok Leipzig, ehe 2013 in die Jugendabteilung von Salzburg wechselte.

Dauer 0:14 min Marco Rose: Du bist immer von Ergebnissen abhängig Marco Rose: Du bist immer von Ergebnissen abhängig

Dort übernahm er vier Jahre später die erste Mannschaft. "Bei meinem alten Verein ging es darum, Titel zu holen und international so weit wie möglich zu kommen. Das war auch eine große Aufgabe", fühlt sich Rose bestens gerüstet für die bevorstehende Saison mit Gladbach. "Ich freu mich auf mein erstes Bundesligaspiel", fiebert Rose der Partie gegen Schalke 04 entgegen.

Das Duell Rose gegen Schwarz

Nur eine Woche später kommt es dann bereits zum großen Aufeinandertreffen der beiden Freunde: Marco Rose muss bei Sandro Schwarz antreten, Gladbach gegen FSV Mainz 05. "Wenn ich in einer ruhigen Minute darüber nachdenke, dass es am zweiten Spieltag zu meinem FSV Mainz 05 geht, wo ich zehn Jahre verbracht habe, tolle Leute kennengelernt habe, die auch jetzt noch da arbeiten, wo der Trainer mein bester Freund ist, da ist das schon was Besonderes", freut sich Rose auf das Aufeinandertreffen: "Wir machen Scherze darüber und freuen uns drauf, aber letztendlich weiß keiner von uns beiden, wie es sich anfühlen wird."

Volle Konzentration auf Schalke

Doch allzu viel möchte sich der 42-Jährige momentan noch nicht mit Mainz 05 beschäftigen. Seine Aufmerksamkeit gilt in erster Linie der Auftaktpartie gegen Schalke 04. "Wenn Du in meinem Bereich arbeitest, bist Du Dir bewusst, dass Du immer abhängig bist von Ergebnissen und dem, was da auf dem Platz passiert", wünscht sich Rose einen Erfolg, um mit viel Rückenwind nach Mainz zum Duell mit seinem besten Freund zu fahren..