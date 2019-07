Er weiß um die Entwicklungsmöglichkeiten beim rheinhessischen Bundesligisten. Ronaël Pierre-Gabriel hat sich ganz bewusst für Mainz 05 und deren Philosophie entschieden. Auch auf Empfehlung eines französischen Vorgängers.

Für Ronaël Pierre-Gabriel war schnell klar. Das Angebot von Mainz passt. "Mainz spielt in der Bundesliga, eine tolle Liga, und sie schenken jungen Spielern immer Vertrauen." Philosophie, Spielweise, in seiner Heimat hat sich rumgesprochen, dass die Rheinhessen ein optimales Sprungbrett für junge, französische Profis sind. Der Rechtsverteidiger kam vom AS Monaco für rund 5,5 Millionen Euro, garniert mit einem Vertrag bis 2024, und ist der Herausforderer für Daniel Brosinski auf dieser Position. Aber auch der offensive Stil den Trainer Sandro Schwarz in Mainz spielen lässt, sagt dem 21-Jährigen absolut zu: "Die Spielweise in Mainz und auch in der Bundesliga passt sehr gut zu mir. Hier sind die Außenverteidiger sehr viel in die Offensive eingebunden. Das ist ein Punkt bei dem ich mich noch verbessern kann und will."

Dauer 2:08 min Ronael Pierre-Gabriel im Interview mit SWR Sport Ronael Pierre-Gabriel im Interview mit SWR Sport

Französische Clique hilft beim Eingewöhnen

In Mainz trifft der 1,77m auf einige Landsleute. Stürmer Jean-Philippe Mateta oder Abwehrspieler Moussa Niakhaté. Eine große Unterstützung, um beim FSV richtig anzukommen. "Natürlich wird mir das helfen, sowohl auf dem Platz, wo die Kommunikation erleichtert wird, als auch neben dem Platz. Da kann ich mit den Jungs draußen sein. Das erleichtert mir vieles." Und die neue Heimat gefällt dem eher ruhigen Franzosen schon sehr. "Eine sehr schöne Stadt! Sie erinnert mich so ein bisschen an St. Etienne, wo jeder sehr offen ist und das Herz am rechten Fleck hat."

Noch ist Pierre-Gabriel auf Wohnungssuche. Dann steht einem reibungslosen Eingewöhnungsprozess definitiv nichts mehr im Weg.