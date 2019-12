Der 1. FSV Mainz 05 hat sein Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen in beeindruckender Weise gewonnen. Die Mainzer siegten mit 5:0, Top-Scorer der Partie war Quaison mit drei Treffern.

Torgarant für die besonders spielerisch überzeugenden Gäste war Robin Quaison, der in der zehnten, 19. und 38. Minute traf. Dazwischen lag ein Eigentor von Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka (15.), als nach einer verunglückten Abwehraktion von Milos Veljkovic der Ball vom Pfosten an den Rücken des Keepers und von dort über die Torlinie prallte. Kurz vor Schluss traf auch noch Jean-Philippe Mateta (81.).

Schon in den ersten 45 Minuten stellten die Norddeutschen einen Negativrekord auf. Noch nie in 55 Bremer Bundesliga-Jahren gingen die Grün-Weißen vor eigenem Publikum mit einem Vier-Tore-Rückstand in die Halbzeitpause. Begleitet von enttäuschten Pfiffen der Fans, von denen so mancher die Arena nach dem Seitenwechsel schon verlassen hatte. Kampf und Einsatz hatte Trainer Florian Kohfeldt, über den an der Weser nun doch Diskussionen beginnen werden, von seinen Schützlingen verlangt.

Was er und zu Beginn 37.720 Zuschauer sahen, waren Verkrampfung, Verunsicherung und phasenweise sogar Angst. Schwächen, die der brutal effektive Gegner konsequent nutzte und ihm im Kampf um den Klassenerhalt hochverdient drei wichtige Punkten brachte. Nach dem ersten Gegentor erhob sich noch das Publikum, um die eigene Mannschaft zu unterstützen, später war Hohngelächter im weiten Rund zu hören. Denn die Platzherren waren in allen Belangen unterlegen: Die Defensive war unsortiert, im Mittelfeld wurde ständig der Ball verloren, und der Angriff fand lange praktisch nicht.

Erste Werder-Chance drei Minuten vor Pausenpfiff

Die erste Werder-Chance war ein Pfostenschuss von Leonardo Bittencourt (42.). Schon nach 27 Minuten ersetzte Kohfeldt den besonders lethargischen Nuri Sahin durch Offensivkraft Johannes Eggestein. Wirkung zeigte dieser Tausch auch nach dem Wiederanpfiff nicht. Das Team von Coach Achim Beierlorzer konnte die klare Führung mühelos verwalten und geriet nie in Gefahr. Zwar hatten die Bremer, die am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln antreten müssen, nun mehr Spielanteile, aus denen aber kaum Torgefahr entstand.

Beierlorzer lächelt

Kohfeldt tigerte unruhig durch die Coaching Zone, während sein Kollege Beierlorzer das Geschehen ganz entspannt und hin und wieder sogar mit einem Lächeln beobachtete. An ein erneutes "Wunder von der Weser" war in keiner Phase zu denken. Unter den Trainern Otto Rehhagel und Thomas Schaaf hatte der SV Werder auf der europäischen Fußballbühne vor eigenem Publikum mehrfach scheinbar unaufholbare Rückstände wettgemacht. Jetzt aber dürfte es auf Monate hinaus am Osterdeich nur noch um den Klassenerhalt gehen. Mainz hingegen klettert vorerst auf Rang 13.