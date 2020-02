Mainz 05-Präsident Stefan Hofmann war zu Gast im SWR-Podcast "Nur der FSV" und gab interessante Einblicke in seine Ziele mit Mainz 05 und das soziale Engagement des Vereins.

Präsident von Mainz 05 zu sein ist für Stefan Hofmann ein Spagat. Denn er muss auch noch seinen Hauptberuf als Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium ausfüllen. Und das Amt als Mainz 05-Präsident ist eigentlich schon ein tagesfüllender Job. Aber Stefan Hofmann schafft es mit Leidenschaft, beidem gerecht zu werden.

Leidenschaft hat nie gefehlt

Der holprige Start in die Rückrunde ist fast vergessen, mit vier Punkten aus den vergangenen zwei Spielen ist etwas Ruhe und Selbstsicherheit gewonnen worden. Trainer Achim Beierlorzer hat die Mannschaft stabilisiert und scheut sich auch nicht, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Die Rückendeckung vom Präsidenten hat er jedenfalls, wenn er Stürmer Jean-Philippe Mateta auf der Bank lässt und Adam Szalai den Vorzug gibt. "Mateta kann von Szalai noch einiges lernen, wenn es darum geht als Stürmer auch gleichzeitig in der Verteidigung mitzuhelfen", sagt Hofmann. Die bessere Koordination in der Abwehr ist ein Schlüssel für bessere Ergebnisse und das haben die Mainzer zuletzt erkennbar geschafft. "Uns hat aber zuvor nicht der Biss oder die Leidenschaft gefehlt, auch wenn das von der Tribüne oben vielleicht so aussah", stellt Hofmann klar.

Der Vereinsvorsitzende spricht zur Fastnachtszeit über den Spagat zwischen seinem Hauptjob und seinem Nebenjob als 05-Präsident. Über die Pläne der Mainzer neue Fans zu gewinnen und über Mainz 05 hilft e.V. – das Engagement des Vereins im sozialen Bereich.

Mehr "originäre" Fans

Mittelfristig hat Stefan Hofmann als Präsident zwei große Ziele ausgemacht, an denen er arbeiten will. Er möchte die Fanbindung an den Klub verbessern und die Infrastruktur auf allen Ebenen auf bundesligataugliches Niveau heben. Mit einem Zuschauerschnitt von 27.000 sieht er Mainz 05 zwar recht gut aufgestellt, allerdings möchte er unbedingt die Zahl der "originären" Mainz 05-Fans steigern, also diejenigen, die sich ohne wenn und aber mit dem Verein identifizieren, zur Not auch in der zweiten Liga.

Die Zugehörigkeit zur Bundesliga ist ein Erfolg

Die gestiegenen Ansprüche der Fans kann Hofmann zwar nachvollziehen, allerdings gibt er zu bedenken: "Der Kampf um die Bundesliga-Plätze wird immer härter. Vor 15 Jahren konnte noch niemand ahnen, dass Leipzig und Hoffenheim jetzt zwei Plätze fest für sich beanspruchen." Dass sich Mainz 05 seit so vielen Jahren dauerhaft in diesem Kreis behauptet, ist schon ein Riesenerfolg.

Spitzenfußball und soziale Ader

Aber bei allem Fokus auf das Millionenspiel "Bundesliga" ist Stefan Hofmann auch die soziale Seite des Vereins sehr wichtig. Die Aktion "Mainz 05 hilft" feiert 10-jährigen Geburtstag und ist fester Bestandteil der Vereinsphilosophie. "Wir wollen unsere herausgehobene Position als Fußball-Bundesligist nutzen, um Gelder zu generieren, die Bedürftigen helfen", beschreibt Hofmann das Ziel dieses sozialen Projekts. Der Verein soll also nicht nur als Profi-Klub im Fußballgeschäft wahrgenommen werden, sondern dabei auch menschlich und volksnah bleiben.

Dazu passt auch, dass Mainz 05 wieder am Rosenmontagsumzug teilnehmen wird, egal wie das Ergebnis am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg ausfallen wird. Aber einen Wunsch hat Stefan Hofmann natürlich schon für die närrischen Tage: "Drei Punkte und Sonne am Rosenmontagsumzug."